台大大氣系放鳥！地理系學長霸氣喊「我們出300杯手搖」 丘森茶室證實了

生活中心／彭淇昀報導

日前鳳凰颱風襲台，有一名自稱是台大大氣系的網友預測「台北至少放2天颱風假」，且發下豪語「少1天我請100份雞排加波霸奶茶」，不過又在颱風離開後改口「真的沒錢了」，雞排300份仍會發，但飲料只有100份。然而，今（16）日12時就是該名網友說要發放的日子，不過民眾抵達領取地時承諾的雞排與飲料卻未出現。對此，地理系學長霸氣喊話「我們出300杯手搖」，且該手搖飲店家「丘森茶室」也證實了。

台大大氣系預測颱風假失準，原本承諾會發放雞排與飲料，但到了發放時間卻放鳥，讓地理系感到羞愧，喊話要請客300杯手搖。（圖／翻攝自Google maps）

原PO在臉書「黑特帝大」發文表示，「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧，這邊承諾週一11月17日中午12點一樣時間，丘森茶室北車店（北車微風廣場二樓西三門電扶梯上去），提供300杯手搖飲兌換（先到先兑），大氣系祭品文，地理系出！」

該手搖飲「丘森茶室」證實了，「學長已付清」。（圖／翻攝自黑特帝大、丘森茶室臉書）

對此，「丘森茶室 Chosen Tea」也在留言區證實此消息，「是真的！地理系學號b92學長已付清」，另外「剛剛B972080xx學姊加碼50杯，感謝地理系」。並在官方臉書發文表示，「明天（11/17）中午12點準時發放，手搖飲內容隨機，懇請同學以及社會賢達依照秩序兌換領取！若同學沒兌換到，也歡迎參考門市其他優惠。B922080xx學渣叩首，感謝B972080xx學姊加碼50杯，一起致敬地理系」。

網友也紛紛大讚，「推一個地理系夠帥」、「地理系比較厲害」、「地理之光」、「了不起，負責」。

