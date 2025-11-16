台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導
鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。
稍早證實原PO放鳥後，有自稱地理系學生在臉書社團「黑特帝大」匿名發文，「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧！」隨即發出承諾，明日12時將在丘森茶室北車店，發出300杯手搖飲、先到先得，霸氣喊話「大氣系祭品文，地理系出！」雖然貼文一出，再度令全場嗨翻，不過經歷大氣系網友的教訓，大部分都抱持半信半疑的態度，「會不會又放鴿子」、「小編有打算阻止這種唬爛風氣嗎？還是為了要鍛鍊詐騙島上的人民不要被詐騙，所以多讓大家發這種文」。
有自稱地理系的網友表示，將補償350杯手搖飲。（圖／翻攝「黑特帝大」臉書）
沒想到，被拿來當祭品的飲料店現身留言區，證實「是真的！地理系學號b92學長已付清」，而且還得到加碼「剛剛B972080xx學姊加碼50杯，感謝地理系」。該飲料店事後在粉專發文，將在明日中午十二點準時發放，手搖飲內容隨機，「懇請同學以及社會賢達依照秩序兌換領取！若同學沒兌換到，也歡迎參考門市其他優惠，感謝學姊加碼50杯，一起致敬地理系」，再度燃起眾人希望。
店家現身證實。（圖／翻攝「黑特帝大」臉書）
店家現身證實。（圖／翻攝「丘森茶室 Chosen Tea」臉書）
簡單回顧整起事件，該網友9日在「黑特帝大」匿名發文，聲稱要賭上台大大氣系招牌，預測12至14日台北至少放2天颱風假，「少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放，我請各300份！」結果最後1天也沒放，疑似原PO再度匿名發文，宣布16日中午12點準時在台大校鐘「傅鐘」前發送祭品，不過後來又改口，只有300份雞排照常發，「飲料真的沒錢了，數量只有100份，先搶先贏，領雞排時請幫我出示打卡台大大氣系證明」，但當時強調願賭服輸、也會實現承諾。
大氣系發出祭品文預測颱風假，沒想到大翻車。（圖／翻攝「黑特帝大」臉書）
大氣系發出祭品文預測颱風假，沒想到大翻車。（圖／翻攝「黑特帝大」臉書）
對此，今天一大早就有許多人前來排隊等候，然而過了預定時間遲遲未見雞排與珍奶，主辦方無預警放鳥，讓在場超過400人白等一場、罵聲不斷。不過事後有網友挖出其他匿名貼文，稱疑似原PO在13日就提醒，為了雞排店提前訂餐時間，將延後1天到11月17日補發，地點同樣是傅鐘前，並改為中午12時、下午2時、下午4時及下午6時四個時段發放，每時段限量50份、並以學生證號登記，還加碼中抽出三名幸運者，致贈台大圖書館一冊自選書籍。
數百人到現場等待領取卻撲空。（圖／民視新聞資料照）
原文出處：台大大氣系放鳥…地理系嘆「羞愧」霸氣送350杯飲料！店家證實：學長已付清
