台大大氣系放鴿子！地理系「感到羞愧」代發350杯手搖飲 業者證實了
一位自稱台大大氣系學生的匿名網友，近日在臉書粉專投稿祭品文，預測台北市至少放2天颱風假，否則將發放300份雞排與100杯珍奶，更豪賭「賭上系上招牌」，沒想到最後卻是放鴿子收場。一位同為台大的地理環境資源學系學生為了洗刷招牌，承諾將於明天（17日）發放300杯手搖飲，「大氣系祭品文，地理系出！」，同時業者證實「是真的！」，兩名地理系學生已付清350杯飲料。
針對大氣系雞排祭品文放鴿子，原PO投稿臉書粉專「黑特帝大」，「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧」，因此承諾將於明天中午12時一樣時間發放300杯手搖飲，地點位於丘森茶室北車店，先到先得，「大氣系祭品文，地理系出！」
對此，丘森茶室證實原PO貼文，「是真的！地理系學號b92學長已付清」，甚至釣出同系的女學生加碼50杯，讓丘森茶室直呼「感謝地理系」。
許多網友則紛紛回應，「哇靠有背書」、「這個有背書，可以去拿」、「大氣系的雞排是摸不到看不到如同空氣」、「放鴿子根本小器系的」、「又不一定是真的大氣系學生貼文…所以不能罵大氣系啊」、「地理之光」；另外針對大氣系放鴿子，有人質疑，「小編有打算阻止這種唬爛風氣嗎？」，粉專小編則說明管理困難之處，「其實因為匿名的機制，很難去考證，目前的方式就是盡量用社群守則和版規來去約束投稿文」。
