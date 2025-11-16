「台大大氣系生」雞排祭品文 吸超過400人排隊全撲空

台大大氣系颱風假雞排祭品文今超過百人響應排隊，卻無人出面發放。（資料照）

鳳凰颱風日前襲台，一名自稱台大大氣系學生上網預測台北市放颱風假失準，願賭服輸，稱今（16日）天會在台大傅鐘發送300份雞排、100杯波霸奶茶，今一早現場就出現排隊人潮，不過等到中午都不見「台大大氣系學生」現身，警方粗估現場應有超過400人等候，全都撲空。

鳳凰颱風襲台前夕，一名自稱台大大氣系學生投稿「黑特帝大」臉書粉專，發下豪語預測台北至少放2天颱風假，「賭上大氣系的招牌」，還稱少1天就請100份雞排和波霸奶茶，若都沒放就直接發300份，事後預測失準，出現投稿貼文聲稱會願賭服輸，放發300份雞排，但因沒錢，飲料縮水為100份。

該臉書粉專為匿名投稿，真實性雖有待商榷，今早台大傅鐘仍出現排隊人潮，現場警方粗估有超過400人排隊，不過直到中午都不見有人出來發雞排，稍早「黑特帝大」上出現一篇投稿貼文聲稱「應雞排店需求量過大，臨時更動時間」，也有疑似撲空的苦主投稿：「我在現場曬了三個小時！一場空！ 我要去警局提告了」。

「黑特帝大」為專收有關台大匿名投稿，「台大大氣系」雞排祭品文在板上喧騰一時，今陸續有投稿貼文指出「論台灣為什麼是詐騙集團的聚集地」、「大氣系祭品文，地理系出！」、「這裡有很多唬爛文，大家要注意安全」、「賭上大氣系招牌，又不一定要是大氣系的學生。」。





