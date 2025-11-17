台大大氣系網友發雞排沒來 學生慘被放鳥

▲有學生特地從新店到台大卻領不到雞排。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布今（16）日在台大校園內發放雞排，還沒到中午12時，現場聚集超多學生，更有人上午8時就來了。怎料，中午12時一到，現場只剩一群空等學生，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身，有學生受訪時直呼，會繼續等下去，再沒等到就要去吃飯。

日前鳳凰颱風來襲，一名自稱是台大大氣系學生的網友在臉書社團「黑特帝大」匿名投稿，預測11月12日至14日台北市至少會放2天颱風假，並表示少一天就請100份雞排和波霸奶茶，都沒放假就請300份。

沒想到，北市一天颱風假都沒放，原PO表示將實現承諾，並宣布於今天中午12點在台大傅鐘前發放300份雞排加珍奶，不過需要出示打卡、台大大氣系證明。

還沒12時，現場就聚集多位學生，有學生受訪時表示，自己10點多就來排隊，至於是否擔心日前有網友嗆聲，「準時帶槍掃射你們這群乞丐」，有學生也說，不太擔心，因為聽說他被逮捕了。

時間到了中午12時，現場聚集大批學生，怎料，該位台大大氣系學生遲遲未現身，現場學生受訪時表示，自己早上8點半就來了，等了3個多小時，「心情有點燥！」但會繼續等下去，再沒等到就要繼續吃飯。

有記者追問，沒等到會去買雞排吃嗎？「不會，免費的最好吃！」也有記者問，至於放颱風假、領雞排，比較喜歡哪一個，兩位學生異口同聲說，「一定是颱風假啊！」

▲有學生在匿名論壇宣布要發雞排加珍奶。（圖／翻攝自黑特帝大）

