台大大氣系網友發雞排沒來 學生慘被放鳥
[NOWnews今日新聞] 一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布今（16）日在台大校園內發放雞排，還沒到中午12時，現場聚集超多學生，更有人上午8時就來了。怎料，中午12時一到，現場只剩一群空等學生，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身，有學生受訪時直呼，會繼續等下去，再沒等到就要去吃飯。
日前鳳凰颱風來襲，一名自稱是台大大氣系學生的網友在臉書社團「黑特帝大」匿名投稿，預測11月12日至14日台北市至少會放2天颱風假，並表示少一天就請100份雞排和波霸奶茶，都沒放假就請300份。
沒想到，北市一天颱風假都沒放，原PO表示將實現承諾，並宣布於今天中午12點在台大傅鐘前發放300份雞排加珍奶，不過需要出示打卡、台大大氣系證明。
還沒12時，現場就聚集多位學生，有學生受訪時表示，自己10點多就來排隊，至於是否擔心日前有網友嗆聲，「準時帶槍掃射你們這群乞丐」，有學生也說，不太擔心，因為聽說他被逮捕了。
時間到了中午12時，現場聚集大批學生，怎料，該位台大大氣系學生遲遲未現身，現場學生受訪時表示，自己早上8點半就來了，等了3個多小時，「心情有點燥！」但會繼續等下去，再沒等到就要繼續吃飯。
有記者追問，沒等到會去買雞排吃嗎？「不會，免費的最好吃！」也有記者問，至於放颱風假、領雞排，比較喜歡哪一個，兩位學生異口同聲說，「一定是颱風假啊！」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台大生發雞排跳票！媒體人預言「他」選北市：請100份再跪著直播
這次沒放鳥！台大地理系校友霸氣送300杯手搖 真實身份線索曝光
終於吃到雞排！台大機械系學長霸氣請400份 學生冒雨排隊搶光
其他人也在看
「自稱學生」颱風假失準喊發放雞排跳票？400人遭放鳥 台大發聲了
即時中心／潘柏廷報導自稱是台大大氣系學生的網友，透過網路匿名宣稱賭上系上招牌，並打賭鳳凰颱風來襲時，台北市政府至少會放2天颱風假，若預測失敗就會發雞排與珍奶；最終預測失準，網友宣稱會在今（16）日中午於校園內發放雞排與珍奶，然而，現場來超過400人的民眾卻大撲空，形同被放鴿子，消息一出受到外界高度討論。稍早，台大校方也發聲明回應了！民視 ・ 1 天前
嘉義癌末男「轟槍遭收押」疑因氰化物身亡 家屬疑2件事…檢警：未發現毒品
嘉義縣大林鎮一名57歲羅姓男子，因涉嫌在前天（11／15）晚間，於大林鎮某處民宅前開槍遭警方逮捕，檢察官複訊後被法院裁准羈押禁見。昨天（11／16）晚間9點左右在法院法警移交至地檢署的過程中，羅男竟突然身體不適、口吐白沫，送醫急救仍宣告不治。對此，醫院初步診斷「氰化物中毒」；家屬質疑，羈押怎麼可能會持有毒品，另外羅男已經癌末，甚至要包尿布，為何要堅持羈押？對此，檢警表示進行檢身時，未發現異狀。太報 ・ 2 小時前
台大生發雞排讓400人撲空 PTT創世神：台灣還有什麼騙不到
一名自稱台大大氣系學生的網友匿名發雞排、珍奶祭品文，到昨天發放時間卻沒現身，現場約400人被放鴿子，引起網友熱議，「PTT創世神」、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，台灣應該要安排詐騙社交演練，感嘆「台灣還有什麼騙不到？」中時新聞網 ・ 10 小時前
雞排珍奶撲空！自稱大氣系學生賭輸爽約 台大急發聲明澄清
日前一名自稱台大大氣系學生在網路上預測，鳳凰颱風襲台台北市至少放2天颱風假，若預言失準將於今天中午發放雞排跟珍奶，結果今天不少人前往台大排隊卻撲空。台大稍早發布聲明指出，相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，呼籲全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本。另外，若要在台大校園舉辦活動，請依規定向主管單位提出申請。中時新聞網 ・ 1 天前
應該是真的了？台大生放鳥「學長姐代發」雞排珍奶 揭時間地點
一名台大大氣系學生日前預測颱風假，甚至發布祭品文要發雞排珍奶，結果預測失敗，原本說好的約定也沒履行，如今一名台大地理環境資源學系學生及電機工程系的校友紛紛跳出來，說要替對方代發，時間地點也隨之曝光。中天新聞網 ・ 14 小時前
藍白黨魁要會面了！ 黃國昌：預定11/19下午
面對2026選舉、立法院合作等議題，民眾黨主席黃國昌昨透露將在本週與國民黨主席鄭麗文會面，黃今受訪時表示，目前預定的時間是本週三下午，但還有很多細節需要安排，包括雙方幕僚及黨務主管要先進行場勘，等到確定了再向媒體報告。國民黨內人士昨表示，會比照先前黃國昌與前國民黨主席朱立倫的會面方式，在適合的第三地自由時報 ・ 10 小時前
台大大氣系賭輸雞排放鳥百人！地理系學長霸氣喊「我們出300杯飲料」
一名自稱台大大氣系的網友預測台北會放兩天颱風假，並豪語若少一天就發放雞排與波霸奶茶。但預測落空後，他雖改口稱會發放300份雞排與100杯飲料，卻在16日中午約定的時間地點完全沒有現身，讓前往領取的民眾撲空。中天新聞網 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 7 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 9 小時前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 7 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 4 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 23 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前