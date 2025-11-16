台大大氣系賭輸雞排放鳥百人！地理系學長霸氣喊「我們出300杯飲料」

一名自稱台大大氣系的網友預測台北會放兩天颱風假，並豪語若少一天就發放雞排與波霸奶茶。但預測落空後，他雖改口稱會發放300份雞排與100杯飲料，卻在16日中午約定的時間地點完全沒有現身，讓前往領取的民眾撲空。

今（16）日中午前就有許多民眾到台大傅鐘等候。（圖／中天新聞）

地理系學長隨後在「黑特帝大」發文宣布由地理系出手補位，承諾17日中午12點在北車微風二樓的「丘森茶室」發放300杯手搖飲，並強調「大氣系祭品文，地理系出！」店家也在留言區證實學長已全數付清。

地理系學長承諾幫發放300杯手搖飲。（圖／翻攝自黑特帝大）

消息曝光後，不少網友力挺地理系的大氣作風，紛紛留言稱讚「夠帥」、「地理之光」、「了不起，負責」，直呼地理系才是真正扛起面子的存在。

