台大大氣系雞排放鳥400人！地理系霸氣出手：今中午送350杯手搖
一名自稱台大大氣系的網友日前在臉書匿名社團「黑特帝大」發布祭品文，賭上大氣系招牌預測11月12日至14日間，台北市因鳳凰颱風至少會放兩天颱風假。該網友承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100杯珍奶。
預測結果大翻車，雙北11、12日皆宣布正常上班上課。該網友隨後發文表示將於16日中午12時在台大傅鐘兌現承諾，然而時間一到，現場湧入約400名排隊民眾卻無人發放祭品，引發群眾不滿。台大大氣系學會隨即發聲明切割，表示無法確定發文者是否為該系學生。
事件發生後，臉書「黑特帝大」出現一則匿名道歉文，作者聲稱自己並非台大大氣系學生，也不是台大學生，而是其他學校已畢業學生。該作者表示當初因感情和情緒問題一時衝動發文，對造成的困擾深感抱歉。不過此道歉文真實性遭到網友普遍質疑。
為挽回台大校譽，地理環境資源學系學生16日在「黑特帝大」發文，表示對大氣系祭品文失信感到羞愧，決定17日中午12時在丘森茶室北車店發放300杯手搖飲。隨後有同系學姊加碼50杯，總計350杯。
丘森茶室已在粉專證實此事為真，並公布兌換規則：11時30分發放號碼牌，12時開始發放飲品，每人限領一杯，純茶口味隨機，統一微糖微冰。業者表示地理系B92學長已付清款項。
此外，一名電機工程系校友也在Threads發文，並曬出學生證表明將於17日下午3時在台大傅鐘發放400份雞排。該校友表示：「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」
更多品觀點報導
台大大氣系學生颱風假預測失準！願賭服輸買300份雞排、珍奶
「周三會放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻眼了
其他人也在看
健力世錦賽》巫翊俅勇奪120+公斤級硬舉金牌！台灣9金11銀10銅作收
在羅馬尼亞克盧日那波卡舉辦的2025年世界公開裝備健力錦標賽進入最後一天賽事，我國再添1金，巫翊俅在男子120+公斤級硬舉項目勇奪金牌，台灣代表隊本屆以9金11銀10銅作收。巫翊俅在男子120+公斤級賽事，雖因預估總和分較低被分配至B組，但他憑藉在硬舉項目的優異表現，以380公斤的成績獨占鰲頭，接下自由時報 ・ 1 天前
台中龍忠蛋行販售其他牧場的雞蛋 (圖)
台中市龍忠蛋行日前進貨彰化文雅畜牧場雞蛋，業者17日表示，經營蛋行50年，平常許多鄰居買蛋，要換蛋、退款都接受，現在的蛋都安全。中央社 ・ 23 小時前
共和黨擬推新法案！川普：與俄做生意的國家將受到「非常嚴厲」制裁
根據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）週日表示，共和黨正著手推動一項法案，將對任何與俄羅斯有商業往來的國家實施制裁，他也提到，伊朗可能會被納入制裁名單之中。川普說，「這是我提出的台視新聞網 ・ 1 天前
這次是真的！台大地理系今發350杯手搖 業者曝領取辦法
一位自稱台大大氣系學生的匿名網友日前發祭品文，稱鳳凰颱風影響期間台北至少會放2天颱風假，若預測失準11月16日就請300份雞排、100杯珍奶，但昨（16）天卻放鴿子，讓現場約400人撲空，台大地理系學生怒斥大氣組不守信用，將代發350杯手搖飲；丘森茶室北車店發文證實款項已經付清，並公布領取辦法，今日中午11時30分先發號碼牌，12時正式發放，飲料隨機、不客製，每人限領1杯。中時新聞網 ・ 1 天前
西屯深夜聚眾鬥毆釀傷 盧秀燕肯定警力快打火速壓制
台中市議會今(17)日進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華等關心西屯深夜聚眾鬥毆釀傷事件。對此，市長盧秀燕表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。市府警察局表示，遭毆民眾無生命危險，已逮獲5名犯嫌，依傷害、聚眾鬥毆等罪移送台灣台中地方檢察署偵辦。警察局長吳敬田表示（如圖），警察局第六分局凌晨1點57分接獲報案，指稱西屯區寶慶街50巷口有妨害安寧及傷害情事，分局立即啟動快打警力，派遣24名員警於2點01分火速趕赴現場，逮捕5嫌，並立即將報案遭毆的陳姓民眾送醫，無生命危險，後續也將報請檢察官，依法嚴厲偵辦。警察局補充，據了解，以趙姓男子為首等人於凌晨駕駛改裝車在西屯路及寶慶街一帶繞行，因車輛排氣管噪音過大，影響附近居民安寧，陳姓民眾因不滿趙男等人行為，持滅火器下樓制止 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
潤寅超貸470億！調查官收賄500萬水果禮盒 「放水」結果曝光
潤寅集團向12家銀行詐貸472億元，負責人楊文虎、王音之夫婦東窗事發之際，以水果禮盒裝了500萬元現金，透過友人行賄台北市調查站調查官郭詩晃，協助放水、吃案。一、二審法院依貪汙治罪條例判處郭詩晃12年有期徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案確定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 1 小時前
大谷高達211億「延遲付款」恐釀封館危機？美媒直言：道奇摧毀棒球！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇球星大谷翔平的10年7億美元大合約，其中有高達6.8億美元（約新台幣211億）都是延遲付款，根據美國媒體《The Sporting News》記者修斯（Andrew Hughes）報導指出，此種「延遲付款」的合約形式可能間接影響2027年大聯盟封館，修斯更直言：道奇正在摧毀棒球！FTV Sports ・ 3 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 23 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
教授夫妻涉侵吞幹細胞技術遭起訴 台大、北醫估損失122億
台北醫學大學特聘教授黃彥華與其丈夫、台灣大學醫學院藥理研究所所長林泰元，被控將台大與北醫的幹細胞研究成果據為己有，並私下向美國食品藥物管理局（FDA）申請新藥臨床試驗，導致北醫無法參與，估計損失新藥上市利潤高達122億元。台北地檢署經過3年偵辦，於11月18日依背信、洩漏工商祕密罪起訴黃、林夫婦及業者朱寶麒、高禎祥等4人，並建請法院從重量刑。中天新聞網 ・ 1 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光EBC東森新聞 ・ 4 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前