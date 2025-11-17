台大大氣系雞排放鳥400人！地理系霸氣出手：今中午送350杯手搖

一名自稱台大大氣系的網友日前在臉書匿名社團「黑特帝大」發布祭品文，賭上大氣系招牌預測11月12日至14日間，台北市因鳳凰颱風至少會放兩天颱風假。該網友承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100杯珍奶。

預測結果大翻車，雙北11、12日皆宣布正常上班上課。該網友隨後發文表示將於16日中午12時在台大傅鐘兌現承諾，然而時間一到，現場湧入約400名排隊民眾卻無人發放祭品，引發群眾不滿。台大大氣系學會隨即發聲明切割，表示無法確定發文者是否為該系學生。

事件發生後，臉書「黑特帝大」出現一則匿名道歉文，作者聲稱自己並非台大大氣系學生，也不是台大學生，而是其他學校已畢業學生。該作者表示當初因感情和情緒問題一時衝動發文，對造成的困擾深感抱歉。不過此道歉文真實性遭到網友普遍質疑。

為挽回台大校譽，地理環境資源學系學生16日在「黑特帝大」發文，表示對大氣系祭品文失信感到羞愧，決定17日中午12時在丘森茶室北車店發放300杯手搖飲。隨後有同系學姊加碼50杯，總計350杯。

丘森茶室已在粉專證實此事為真，並公布兌換規則：11時30分發放號碼牌，12時開始發放飲品，每人限領一杯，純茶口味隨機，統一微糖微冰。業者表示地理系B92學長已付清款項。

此外，一名電機工程系校友也在Threads發文，並曬出學生證表明將於17日下午3時在台大傅鐘發放400份雞排。該校友表示：「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」

