台大大氣系雞排文放鳥400人 地理系霸氣「善後」、校方急發聲明

一名自稱「台大大氣系」的學生日前在臉書「黑特帝大」，預測鳳凰颱風將讓台北放假2天，並承諾預測失準，發放300份雞排與100杯珍奶，今 （16）日中午卻未現身，放鳥排隊民眾。事件延燒後，台大地理系學生宣布，明（17）日補償300杯飲料，店家也證實款項付清。台大校方則發布聲明，強調無法確認貼文者身分，並呼籲外界勿將匿名言論與台大師生直接連結。

400人等嘸雞排 地理系宣布替大氣系「善後」

一名自稱「台大大氣系」的網友颱風假預測失準，今天承諾要發放的300份雞排、100杯珍奶，但時間到了卻未見本人現身，現場等待約400人全被放鳥。黑特帝大粉專今天下午又出現一篇文，自稱「地理系」的貼文指稱，看到大氣系學生跳票感到羞愧，決定明天中午在丘森茶室北車店加碼發放300杯飲料，先到者可先兌換，手搖飲店家亦在貼文下方留言證實：「是真的！地理系學長已付清。」

黑特帝大粉專今天下午又出現一篇文，自稱「地理系」的貼文指稱，看到大氣系學生跳票感到羞愧，決定17日中午加碼發放300杯飲料。（圖／翻攝自黑特帝大臉書）

台大發布嚴正聲明：不鼓勵未經核准的活動

稍早，台大發3點聲明表示，第一、相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。



再者，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。



最後，台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。