「台大大氣系」雞排之亂校方發聲 地理系校友出手請喝350杯飲料

「台大大氣系」匿名投稿引發雞排之亂，驚動校方發聲明外，有地理系笑學長姐看不下去，掏腰包請喝350杯飲料。（資料照）

臉書匿名粉專上，一名自稱台大大氣系學生投稿，稱因預測颱風假失準願賭服輸，今（16日）會在台大傅鐘發送300份雞排、100杯波霸奶茶，不料超過400人到場排隊響應卻全撲空，對此，台大校方今（16日）發出2點聲明，並呼籲全體師生、社會各界應理性明辨網路訊息。

這起雞排之亂源於專收有關台大匿名投稿的臉書粉專「黑特帝大」，一篇自稱台大大氣系學生投稿，稱「賭上大氣系的招牌」預測台北市颱風是否放假，還祭出雞排祭品文，最終預測結果失準，粉專之後出現一則投稿貼文聲稱會願賭服輸，16日放發300份雞排、飲料則縮水為100份，台大校園今出現排隊人潮卻全都撲空。

台大校方今（16日）發出2點聲明，先是就「關於發言者身份與代表性」，指貼文透過匿名平台發布，無從確認發文者身分，校方也呼籲媒體與大眾報導與轉載時，「應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質」；再者針對「校園活動與人潮聚集」，校方表示，此事件未依程序申請，卻引來大量人士聚集校內，強調不鼓勵、不支持此類未經核准的活動。

台大校園雞排之亂後，「黑特帝大」今也出現一則「地理系校友」投稿，稱看到前身同屬地理系的大氣組不守信用，「大氣系祭品文，地理系出！」貼文顯示明（17日）天中午12點於北車微風廣場丘森茶室北車店提供300杯手搖飲兌換，對此，丘森茶室也在官方粉專證實已收款，另外還有學姊加碼50杯發放。





