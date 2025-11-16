生活中心／綜合報導

鳳凰颱風影響台灣前，一名自稱台大大氣系學生，到匿名黑特版，發祭品文，說台北市一定至少會放兩天假，結果蔣萬安一天都不給，大翻車後，該名網友疑似又發文，強調會兌現承諾，周日中午要發雞排。吸引五百多人到場朝聖，沒想到時間一到，事主完全沒現身。讓第一名6點就來排隊的民眾，好生氣。

繞著傅鐘，隊伍圍了整整一圈，折彎後再沿分隔島，繞一圈，還不見排尾。椰林大道人行道，排出長長人龍，從隊伍頭開始走，得花2分44秒，才能到尾巴。台大校園大排長龍，就為免費的珍奶，和雞排。

講萬安蔣不聽，颱風假一天都沒給，讓學生祭品文大翻車（圖／民視新聞）





匿名黑特版，有自稱大氣系學生，賭鳳凰颱風影響期間，台北市至少會放兩天假。沒想到蔣萬安市長一天都不讓，祭品文大翻車。疑似該名學生，後續發文，願賭服輸，300份雞排，準備好，但求饒，飲料真的沒錢了！限量100份，周日中午12點，準時發放。

排隊台大學生：「應該是一點半（就來），（當時）看起來就超過三百人了，所以就是排一個身體健康。」

排隊台大學生：「到紅色旗子那邊就三百個人，後面都沒有大家的事情囉。」

隊伍最長時，約有5-600人在排隊。就算超過300份限額，民眾還是不放棄，繼續跟著排！而隊伍頭這位，更是清晨六點就來到現場，只是正午一到，事主卻遲遲，沒現身。





直接去買珍奶跟雞排，坐在傅鐘底下，大快朵頤（圖／民視新聞）





排隊民眾：「有一點失望，我還滿閒的，所以我會在這邊等。」

排隊民眾：「八點半就很早到了，但是現在我們等了快三個多小時了，心情就是有點躁，會想繼續等下去，相信他一下給他一個面子。」

排都排了，那就在等一下吧！但路過民眾，看不下去，帶來最新消息。

路過民眾：「（附近雞排店）今天沒有接到，任何一筆超過50份以上的訂單，都沒有。」

雖說好心人沿路勸告大家回去吧，但直到下午一點，仍有部分民眾不願離去。繼續守在傅鐘前。不過也有人，嘲諷值開到最高，直接去買珍奶跟雞排，坐在傅鐘底下，大快朵頤。

整場祭品文風波，就像大型社會實驗，受害最深的，還是台大大氣系。

聲源：台大學生會長陳柏承：「一開始就是匿名平台的發文啦，應該大家也都是鼓譟，不是一個大家很希望看到的狀態。」

大氣系放鴿子，地理系有92年入學學長，霸氣出錢請300份飲料，週一12點，直接到北車飲料店領，店家也在底下留言系金ㄟ，盼為這場紛爭，畫下句點。

原文出處：台大大氣系"300份雞排祭品文"爽約! 5百多人被放鴿子

