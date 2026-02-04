台大天才變暗網毒梟 林睿庠遭美重判30年、逾30億資產全沒收

台大資管系出身的林睿庠因經營暗網毒品平台在美國遭判30年徒刑。（取自國發會臉書）



台大資管系出身、成績優異的林睿庠，於2024年5月仍在服外交替代役期間，因在美國紐約甘迺迪機場過境時遭美國聯邦調查局（FBI）拘捕，意外揭露其除替代役男身分外，另以暗網毒品交易平台首腦「法老王」之名從事非法活動。紐約聯邦法院今天（3日）以分銷毒品、洗錢以及販售不當藥品等多項罪名，判處林睿庠30年有期徒刑，刑滿出獄後仍須接受5年監督，並沒收價值逾億美元的相關資產。

地下市場販毒逾1噸 當庭認罪

根據中央社報導，紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）於3日發布新聞稿指出，該名於2024年5月在紐約遭逮捕的台灣籍男子林睿庠，長期經營暗網毒品交易平台，最終遭法院重判30年徒刑。

檢方指出，在其暗網商店於2024年3月關閉前，林睿庠已在地下毒品市場販售超過1噸的毒品。他並於2024年12月16日，在聯邦法官麥馬洪（Colleen McMahon）主持的法庭上認罪，法官認定其犯行重大，裁定加重量刑。

克雷頓在新聞稿中表示，林睿庠於美國期間，透過網路向全球各地販售市值高達1億500萬美元的毒品，屬於國際主要毒品販運者之一。其非法行為獲利數百萬美元，並至少造成1人死亡，同時進一步加劇鴉片類藥物危機。

克雷頓強調，此一判決向所有毒品犯罪者傳達明確訊息，即無法再躲藏於網路世界中。無論是網路、去中心化系統或區塊鏈技術，都不能成為經營毒品交易的保護傘。

暗網代號「法老王」 販賣給數十萬名買家

依據法院文件，林睿庠在名為無痕市場（Incognito Market）的平台上架設暗網網站，並以法老王（Pharoah）為代號，指揮與管理營業額高達數百萬美元的網路毒品交易系統。

調查顯示，林睿庠為2020年10月創立無痕市場的成員之一，自2022年1月起至2024年3月平台關站期間，實際主導整體運作。當時他人在聖露西亞技術團服勤，期間仍於臉書發文，分享為聖露西亞警官進行網路犯罪及虛擬貨幣相關的4天訓練課程。林睿庠具備高度電腦程式設計能力，其暗網商店註冊帳戶數超過40萬個，並透過1800多名攤商，向數十萬名買家販售毒品，累計交易次數超過64萬次。

外交部先前資料顯示，林睿庠係以資訊專長申請國合會外交替代役，經審核通過後派駐至駐聖露西亞技術團服務，原定於2024年7月退役。

另台北地檢署亦另案調查其相關洗錢金流，並已查扣其在台灣的房產與銀行帳戶。（責任編輯：卓琦）

