台大女博士攜90萬現金面交虛擬貨幣 車內遭歹徒強奪

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

又是一起假交易、真搶劫！新北市三峽一名女子，攜帶90萬元現金，要和地下幣商要進行虛擬貨幣交易，沒想到，對方早就心懷不軌，以交易之名行搶，得手三十萬之後，由同夥接應，逃離現場，警方獲報後，循線逮捕五名嫌犯，但被害人不是找合法幣商交易，也被警方依洗錢防制法函送法辦。

員警vs.張姓嫌犯：「趴下！趴下啦。」門一打開，大批員警立刻衝上前，將男子壓制在地，而另一頭他的同夥也被逮捕。員警vs.李姓嫌犯：「你別給我亂，你一直拉扯當然會痛，你跑不掉了，你別再亂了。啊！」雙手被上銬，還有臉開口喊痛，警方為了抓他，千里迢迢，從新北市南下到高雄，就是因為這名男子，日前和其他同夥，計畫了一場虛擬幣的假交易、真搶劫。時間退回到14號下午，被害人攜帶90萬元現金，和李姓嫌犯約在新北市三峽，進行虛擬貨幣交易，嫌犯假借要驗鈔，卻趁機搶走90萬現金，和被害人爆發拉扯，最後搶得30萬，就被同夥開車來接走，逃逸無蹤。

目擊民眾：「９０萬元啊，女生就蹲在那邊哭。」初步調查，被害人還在攻讀台大博士班，怎麼也沒想到，交易虛擬貨幣，卻被劫財，這群歹徒分工極細，由張姓主嫌負責監控現場、劉姓嫌犯開車接應、李姓嫌犯則是動手行搶，甚至還變裝、製造斷點，而他們都是北聯幫成員，今年4月才在北投聚眾鬥毆被逮，這回因為搶劫落網。









記者vs.李姓嫌犯：「才搶到30萬會不會覺得很虧？你們這樣是詐團黑吃黑嗎？你們預謀多久了？」三峽分局偵查隊隊長顏嘉潁：「全案將依組織犯罪、詐欺、搶奪、毒品等罪嫌移送，那被害人她私下交易的部分，已經觸犯到洗防法的部分，那我們一樣還是會函送到新北地檢署來偵辦。」至於被害人找違法幣商，私下進行交易，也被依洗錢防制法函送偵辦，不僅錢被搶，還害自己背上刑責。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

