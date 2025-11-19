台大女博士遭假幣商設局！面交泰達幣攜90萬現金被搶 北聯幫3男落網

[FTNN新聞網] 實習記者黃摯恩／綜合報導

虛擬貨幣交易詐騙手法層出不窮，新北三峽日前發生一起藉交易之名，行搶劫之實的案件。一名就讀台大博士班的賴姓女子，帶著90萬元現金準備與地下幣商進行虛擬貨幣交易，卻不知自己落入預謀陷阱。3名嫌犯假借交易名義接觸賴女，見面後立即動手搶奪現金，並朝她噴灑辣椒水。雙方拉扯過程中，賴女奮力奪回50萬元，仍有40萬元遭搶走。警方經追查，將3名嫌犯逮捕歸案，並依搶奪、詐欺、毒品及組織犯罪等罪嫌移送法辦。

台大女博士遭假幣商設局，攜90萬元面交卻慘遭搶劫。（示意圖／unsplash）

經過警方調查發現，嫌犯分別為20歲張姓、26歲劉姓與18歲李姓男子，3人分別具北聯幫背景。嫌犯先在LINE建立虛擬貨幣交易群組，以「出售近3萬美元USDT」為誘餌，吸引受害者上鉤。賴女信以為真，雙方相約在鶯歌建國路某停車場交易，不料嫌犯卻以驗鈔之名義，一舉將現金奪走，並驅車離開。

目擊民眾指出，人財兩空的賴女遭噴辣椒水後蹲地嚎哭，場面驚悚。對此，警方接獲報案後迅速鎖定嫌犯行蹤，陸續將3人緝捕到案。全案依搶奪、詐欺、《毒品危害防制條例》及《組織犯罪防制條例》移送法辦。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

