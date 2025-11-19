台大女博士面交虛幣遭搶30萬！贓款藏知名刺青店 3嫌北高落網

【記者曾佳俊／新北報導】又是虛擬貨幣假交易真搶奪！新北市鶯歌區建國路一間連鎖藥妝店停車場上周五（14日）發生一起搶奪案，1名擁有台大博士學歷的33歲賴姓女子當天下午與在網路上認識的男子相約在停車場面交USDT，卻在車內遭搶走現金30萬元。轄區三峽分局獲報後研判為詐騙集團預謀犯案，立即展開調查，當晚即在北市萬華區一間知名刺青店查獲接應的劉姓嫌犯，追回部分贓款。經深入追查，確認主嫌為張姓男子及李姓男子，分別於14、18日於新北、高雄緝捕歸案。

據了解，有台大博士學歷的賴女上周五攜帶90萬元與1名自稱幣商的男子相約面交虛擬貨幣USDT，男子進入賴女車輛副駕駛座以先驗鈔為由，賴女先取出現金30萬元供其檢視，未料男子藉機下車，趁賴女不備之際，搶奪30萬元得手後逃逸。

警方獲報調閱監視器追查，掌握接應逃逸男子的車輛是一台黑色的BMW，遂於當天晚間20時許，於北市萬華區漢口街一間知名刺青店前查獲26歲的劉姓駕駛，警方另查出27歲李男、20歲張男為該案主嫌。

警方查出開車接應的劉嫌將贓款藏匿於萬華知名刺青師傅Kevin的刺青店內，並帶同劉嫌於刺青店內廁所取出8.5萬贓款，另追出其他部分贓款。

接應的劉姓男子開著BMW回到萬華區，將車停妥試圖不讓警方找到。警方提供

三峽分局14日晚間先於萬華區查緝接應的劉嫌到案，復於板橋區查獲共犯張男，2人均遭新北地方法院裁定羈押禁見，經持續查緝又於昨（18日）晚間23時許於高雄市大竂區拘捕在逃主嫌李男。全案共查扣贓款19萬5000元及作案用 BMW 車輛一部，成功瓦解該詐騙集團的行動網絡。

劉嫌開著BMW接應搶走賴女30萬的嫌犯，最後成為第一位落網的嫌犯。警方提供

三峽分局長許再周表示，「我們對於任何違法行為絕不寬貸，三峽分局將持續強力掃蕩詐騙集團，展現打擊犯罪的決心與行動力，讓民眾看得見、感受得到安全。我們會與市民站在一起，守護每一分治安，絕不容許犯罪分子有可乘之機！」

張嫌犯案後逃往新北板橋，當天即遭警方查緝到案。警方提供

搶走賴女30萬的李嫌逃亡5天後在高雄落網。警方提供

