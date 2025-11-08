台大女學霸體重攀升絕望「胖一輩子」 早餐換掉一食品輕鬆瘦7公斤

蔡明劼醫師透露早餐將麵包換成豆腐、優格、地瓜等原型食物，可輕鬆甩肉。（示意圖，photoAC）

想瘦身不必餓肚子！不少女生為了減重而苦惱，屢戰屢敗。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼點出關鍵，很可能就是沒有達到飲食的均衡。他分享一位任職於金融業的台大女學霸案例表示，這位女病患生活忙碌、壓力大，體重不斷攀升，曾以為自己會「胖一輩子」。沒想到，她只是做了個小小的調整，把早餐的麵包換成豆腐、優格、地瓜等原型食物，加上一份大番茄，在完全不挨餓、甚至吃得更飽的情況下，竟順利瘦下7公斤，整個人也變得神清氣爽、更加健康。

廣告 廣告

蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，這位「學霸」的瘦身方法，精髓就在於聰明地轉換菜單，這位女病患最大的轉變，就是告別麵包，改以豆腐、豆包、優格、地瓜、無糖穀片等「真食物」當主角，搭配大番茄食用。這樣的組合不僅營養更全面、帶來紮實的飽足感，讓她徹底擺脫飢餓的困擾。最棒的是，她把這套「不痛苦減重法」推薦給媽媽，結果連媽媽都跟著變瘦了。

蔡明劼強調，要邁向成功的瘦身，均衡飲食絕對是首要之務，而第一步，蔡醫師建議從「補足蔬菜量」開始。他特別點名，最容易忽略蔬菜的就是早餐時段。其實不用搞得太複雜，他自己有個偷吃步的小秘訣，在大賣場添購一大包冷凍玉米筍，燙熟冰鎮後，早上隨手拿幾根搭配著吃，超級方便。此外，像小黃瓜直接沖洗一下就能入口，還有簡單切塊就非常搭的牛番茄，也都是零難度的原型蔬菜。

另外，蔡明劼表示，我們常常誤以為「改變生活型態」是件驚天動地的大事，需要大刀闊斧、徹底翻盤。但事實上，想把好身材一直維持下去，秘訣通常就藏在生活裡那些一點點的小改變。不妨就從明天開始，把早餐的精緻麵包，替換成豆腐或優格，在餐盤裡多加一份大番茄或玉米筍。他強調健康不是靠鋼鐵般的意志力苦撐，而是讓生活自然維持新的好習慣，積少成多，就能迎接一個煥然一新的自己。

更多鏡週刊報導

營養師打破節食減肥迷思 曝「越減越肥」6大元凶

1個月瘦6~8公斤！日醫傳授「擺爛減肥法」 躺坐都能瘦

55歲大媽告別梨形身材 3招4個月甩肉15公斤親友驚艷