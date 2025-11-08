台大女學霸體重攀升絕望「胖一輩子」 早餐換掉一食品輕鬆瘦7公斤
想瘦身不必餓肚子！不少女生為了減重而苦惱，屢戰屢敗。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼點出關鍵，很可能就是沒有達到飲食的均衡。他分享一位任職於金融業的台大女學霸案例表示，這位女病患生活忙碌、壓力大，體重不斷攀升，曾以為自己會「胖一輩子」。沒想到，她只是做了個小小的調整，把早餐的麵包換成豆腐、優格、地瓜等原型食物，加上一份大番茄，在完全不挨餓、甚至吃得更飽的情況下，竟順利瘦下7公斤，整個人也變得神清氣爽、更加健康。
蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，這位「學霸」的瘦身方法，精髓就在於聰明地轉換菜單，這位女病患最大的轉變，就是告別麵包，改以豆腐、豆包、優格、地瓜、無糖穀片等「真食物」當主角，搭配大番茄食用。這樣的組合不僅營養更全面、帶來紮實的飽足感，讓她徹底擺脫飢餓的困擾。最棒的是，她把這套「不痛苦減重法」推薦給媽媽，結果連媽媽都跟著變瘦了。
蔡明劼強調，要邁向成功的瘦身，均衡飲食絕對是首要之務，而第一步，蔡醫師建議從「補足蔬菜量」開始。他特別點名，最容易忽略蔬菜的就是早餐時段。其實不用搞得太複雜，他自己有個偷吃步的小秘訣，在大賣場添購一大包冷凍玉米筍，燙熟冰鎮後，早上隨手拿幾根搭配著吃，超級方便。此外，像小黃瓜直接沖洗一下就能入口，還有簡單切塊就非常搭的牛番茄，也都是零難度的原型蔬菜。
另外，蔡明劼表示，我們常常誤以為「改變生活型態」是件驚天動地的大事，需要大刀闊斧、徹底翻盤。但事實上，想把好身材一直維持下去，秘訣通常就藏在生活裡那些一點點的小改變。不妨就從明天開始，把早餐的精緻麵包，替換成豆腐或優格，在餐盤裡多加一份大番茄或玉米筍。他強調健康不是靠鋼鐵般的意志力苦撐，而是讓生活自然維持新的好習慣，積少成多，就能迎接一個煥然一新的自己。
Joeman甩肉30公斤 「4大減重技巧」連醫師都讚賞
知名YouTuber「Joeman」因健康亮紅燈，下定決心調整體態，成功從100多公斤減至70公斤，甩肉30公斤且不再復胖。他將減重心路歷程製作成影片分享，獲得新陳代謝內分泌及肥胖症專科醫師蔡明劼讚賞，指出Joeman的減重方式非常標準，是連一般人都能實踐的有效成功案例，整體上有四個成功要點。中天新聞網 ・ 3 小時前
瘦瘦針劑猛健樂雖有顯著減脂效果，但醫師提醒使用者需注意其潛在嚴重副作用。醫美從業醫師Jonathan表示，猛健樂最令人擔憂的副作用是「NAION」（缺血性視神經病變），可能導致視力嚴重受損，甚至失明。中天新聞網 ・ 6 小時前
想瘦又怕餓？營養師提醒，減重關鍵在於「晚餐吃對」。避開錯誤地雷、選對蛋白質與碳水化合物，不僅能維持高代謝，還能在睡眠中持續燃脂。以下5個關鍵建議，今晚就能開始實踐！姊妹淘 ・ 1 天前
今（7）日是二十四節氣中的立冬，象徵冬天正式來臨。星座命理專家小孟老師在粉絲專頁提醒，除了進補、吃暖食，還有6項禁忌以及3個星座需要特別注意。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
記者張正量∕宜蘭報導 近期經濟部前部長郭智輝因肝臟腫瘤問題引發社會關注…中華日報 ・ 12 小時前
「華妃」蔣欣的減重故事，藏著許多女明星的無奈。身高171公分的她，從62.5公斤瘦到48公斤，足足少了14.5公斤，近日走紅毯美得令人驚豔，實際上她減肥減到情緒崩潰，酒後哭著對經紀人說：「我必須把禮服穿得好看，不能讓別人覺得我醜、覺得我胖。」影片曝光後令粉絲相當心疼。姊妹淘 ・ 2 天前
爸爸回來了！今（7）日下午，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搭乘私人飛機抵達家鄉台南，大批粉絲早已手拿簽名板在機場守候。他一現身便親切微笑、揮手致意，現場氣氛相當熱烈。台南夜市擁有各式美食，許多攤商也期待「黃爸爸」現身，希望能帶動人氣與買氣。不過，黃仁勳透露，此行在台灣僅停留約一天半，今晚恐怕無法前往夜市：「可能沒有時間，我很期待去夜市，但我真的沒時間。」他笑說，自己已經連續跑行程三週，「我要回家了，我想我的小狗了，但我還是會回來。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
生活中膝蓋痠痛問題困擾許多人，衛福部統計，台灣約有350萬人患有退化性關節炎，盛行率約15%。而且不只高年級生會有膝蓋疼痛的問題，許多人的膝蓋可能比實際年齡還要老。 那到底該如何保養膝蓋呢？台中健康2.0 ・ 10 小時前
86歲前副總統蕭萬長自2011年被診斷出肺癌第三期後，經手術切除腫瘤，至今已與癌症和平共處14年。除了每日堅持走路6000步、游泳等運動，他更透露自己的養生秘訣包括多吃蔬果、少碰加工食品，以及每週飲用4次由太太精心準備的蔬果養生湯，成功維持健康狀態。中天新聞網 ・ 1 天前
香港男星吳彥祖參與過許多電影演出，讓觀眾印象深刻，感情方面則跟妻子Lisa Selesner（雷珊）結婚15年，近日，吳彥祖曬出與老婆同框畫面，坦言這是他23年來首度再跟老婆一起工作，掀起不少人關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
主持人「Sandra」徐有潔2022年與老公許傑克結婚，去年補辦婚禮後，今年7月開心宣布懷孕喜訊，懷孕30週的她6日首度坦言懷孕初期曾歷經一場「大血崩」，嚇得當場崩潰痛哭，以為「寶寶被沖掉了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。 伊莉莎白女王健康祕訣 據說，英國伊莉莎白健康2.0 ・ 10 小時前
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（7）日終場下跌248.04點，收27651.41點，跌幅0.89%，成交金額為4700.18億元。觀察今日外資買超個股，前三名...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
面對未知命運，許多人會依賴「算命」尋求方向，尤其在五行八字仍具高度搜尋度、討論度的年代，「算命先生為何能在第一次見面就說中你的家庭背景？」成了網路上最常被熱議的問題。事實上，比起神祕的天賦，更重要的往往是：非常現實的人性觀察。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／高雄女沒掛號硬問診 被拒嗆醫生「缺錢」...下場慘了EBC東森新聞 ・ 4 小時前
國際內分泌學會最新指引揭示維生素D補充新觀點！不是每個人都需要額外補充維生素D，四大族群可「經驗性補充」，大多數健康成年人無需常規檢測或補充，民眾應更精準地評估自身需求。 維生素D補充新指引 這健康2.0 ・ 1 天前
立法院今（7）天上午針對國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權進行投票，藍白兩黨皆決議四個被提名人全數反對，兩黨立場一致讓人事案通關不樂觀，如今開票結果出爐，四位被提名人皆未通過。行政院此次提出的提名台視新聞網 ・ 1 天前
生活中心／吳宜庭報導高麗菜是台灣家庭餐桌上最常見的蔬菜之一，許多人習慣一次買整顆回家保存。不過，若冷藏一段時間後發現葉片變黑或出現異味，這顆菜還能吃嗎？日本料理廚師Papuchan在專欄指出，高麗菜若出現「葉片腐爛、變黑、散發酸味」三種情況，就代表已經變質，應立刻丟棄，千萬不要食用。民視健康長照網 ・ 7 小時前
86歲前副總統蕭萬長罹患肺癌14年，至今仍健康的秘訣在於每日步行、桌遊動腦、閱讀與健康飲食。每週4次「養身菜湯」搭配抗癌蔬菜與蛋白質，營養師建議連纖維一起攝取，助抗氧化與抗發炎，可作為癌症康復生活參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前