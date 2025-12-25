台大女「兩度未婚生子」找他養小孩！手遊大課長傻眼：比小學生還瞎

許多人都希望能夠找個另一半度過漫長的人生。一位40幾歲男子分享，自己是某款手遊的大課長，3個月來課金60萬元，近日他舉辦了耶誕節的交換禮物活動，邀請遊戲裡的朋友們一起參加，沒想到有位參加的女性朋友，卻說他玩遊戲浪費時間，還介紹一位高中北一女、大學讀台大的40幾歲二寶媽，想要撮合他們兩個，讓男子相當傻眼，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己在某款遊戲裡3個月花了60萬元，40幾歲的女性朋友則是只花了3萬元、整天在遊戲裡抱人大腿，最近他舉辦耶誕節的線下活動，女性朋友帶了自己以前的同學出席，並在活動結束後邀他續攤，沒想到最後竟是想撮合兩人。

原PO指出，女性朋友先是好奇他經濟狀況、收入如何，接著卻怪他整天玩遊戲浪費時間浪費錢，接下來就搬出北一女、台大的名號，說自己同學是單親媽媽，過去兩度被騙未婚生子，「都是找180公分以上的男生」，如今想找結婚對象，認為他的條件找不到好老婆，因此想撮合兩人養育單親媽媽的2個兒子，讓原PO相當傻眼，「就算小學女生也沒有妳們瞎吧？台灣還有比妳們更瞎的嗎？北一女跟台大怎麼畢得了業？」

對此，許多網友紛紛回應，「除非愛屋及烏，不然正常來講，誰願意拿自己的資源，養沒有血緣關係的小孩？八字沒一撇就開始幫別人規劃怎麼花錢，也太瘋…」、「笑死，北一女台大畢業能未婚生子兩次也是很懂規劃了，這在說謊吧」、「傻眼，找接盤俠還一副我是為你好的樣子」。

