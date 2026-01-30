台大婦產部狼醫案 監察院糾正衛福部、台大醫院

（中央社記者賴于榛台北30日電）台大醫院婦產部狼醫事件去年接連浮出檯面，監察院日前通過糾正台大醫院急診場域性騷擾無有效隔離方案、調查過程讓加害者不當接觸受害者，以及台大醫院與台灣大學長期未明確劃分教師與醫師雙重職務身分者的行政監督職責等，同時糾正衛福部未能檢討懲處權時效相關法規。

台大醫院婦產部爆狼醫事件，監察院去年底通過監委紀惠容、王幼玲所提彈劾案，彈劾兼任附設醫院婦產部主任的台大前教授陳思原，移送懲戒法院審理。

監察院社福及衛環委員會21日再通過紀惠容、王幼玲提案，就台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎性侵案、陳思原性騷案糾正國立台灣大學、台大醫院及衛福部，兩人今天召開記者會說明。

紀惠容說，黃信穎在民國110年間執勤時，竟以進行「性功能測試」為由性侵女病患，還要求病患不能對外說有做此項檢查，案發後，女病患在急診病床認為狀況有異，向護理師求助並委由男友代為報案，但台大醫院欠缺應處「急診」場域性騷擾事件的有效隔離方案，導致黃信穎事發後竟至急診病床接觸女病患，造成女病患極度驚嚇與恐慌。

此外，紀惠容表示，擁有教師與醫師雙重身分陳思原則是在民國111至112年間利用公務上權勢機會，性騷擾多名住院醫師，但台大醫院與台灣大學審議過程冗長且意見不一，最終在消息曝光、輿論壓力下，台灣大學教評會114年1月才做出解聘陳思原並3年不得聘任為教師的處分。

紀惠容指出，台灣大學及台大醫院遭糾正的原因是，台大醫院欠缺應處「急診」場域性騷擾事件的有效隔離方案、未能正視部內性騷擾事件、內部調查過程讓陳思原不當接觸受害者且未落實禁制處分，且台灣大學及台大醫院長期未能明確劃分同時具教師與醫師雙重職務身分者的行政監督職責，導致審議冗長，定奪權也有爭議。

紀惠容提到，因為陳思原曾任婦產科醫學會理事長，調查過程一度有醫生擔憂考試結果遭影響，特意請託監委在相關考試結束後，再行調查。

王幼玲說，調查過程可知，對台大醫院婦產部的醫師來說申訴代表風險，被約談者都非常擔心身分若暴露將影響職涯，因此陳思原案有加害者、受害者，一度卻沒有申訴人，直到有受害者無法接受被誤會刻意引誘陳思原，這件事才爆出來，可見台大不是沒有制度，但是在權勢前面曾經失效。

衛福部在此案也遭糾正，紀惠容表示，黃信穎移付醫師懲戒時，距違失行為終了已逾3年，但醫師法、藥師法的主管機關衛福部，至今仍怠於研提懲處權時效相關法規的檢討修正，導致司法實務上，已經出現多起「類推適用」行政罰法3年時效的案例，殊難貫徹醫師法、藥師法為維護該職業群體內部紀律，立法懲戒不肖醫師、藥師的制度本旨，衛福部怠失情節明確。

此外，紀惠容指出，從兩案可看出現行醫師懲戒法制欠缺跨機關通報及橫向聯繫機制，導致地方衛生主管機關無從知悉醫師有違反性平案件情事，未能「及時」開啟醫師懲戒程序，衛福部允應參據此案經驗及相關機關作法，儘速檢討完善相關法規。

紀惠容說，台大醫院久缺應處「急診」場域性騷擾事件的有效隔離方案，衛福部也應以此案為鑑，儘速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項。（編輯：蘇志宗）1150130