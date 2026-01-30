台大婦產部連爆性平案遭監院糾正 院方回應：將檢討制度

台大醫院婦產部近年接連爆發性侵、性騷案件，監察院已對院方及衛福部提出糾正。資料照。周志豪攝



台大醫院近年接連爆發婦產部性侵、性騷案件，包括住院醫師黃信穎性侵女病患，以及主任陳思原利用職權性騷擾住院醫師。監察院今（30）日通過糾正台灣大學、台大醫院及衛福部。對此，台大醫院醫務秘書陳彥元表示，待收到正式函文後，該院將根據監察院糾正內容進行檢討，針對需調整的內部流程等，提出修正措施及改革方向，屆時再向大眾報告。

監察委員紀惠容、王幼玲在監察院報告內指出，陳思原利用主管身分地位，以言語及不當肢體接觸等方式，對多名受其監督指揮之住院醫師為性騷擾。然而，臺大醫院婦產部忽視部內性騷擾問題，受害者或畏懼遭到報復，或認為申訴無實際效果，於受害之後，竟均不敢或不願主動提出申訴，凸顯臺大醫院竟連提供院內女性同仁「安心工作之職場環境」的最基本需求都無法做到，違失情節重大。

廣告 廣告

針對黃信穎於值勤急診診療工作時性侵病患一事，監察院報告亦提及，黃信穎以進行性功能測試之名目，要求A女在沒有護理師陪同的情況下，於診間褪下下身衣著並躺上檢查台，進而趁機實施指侵。案發後A女於急診病床向護理師求助並委由親友代為報案，然臺大醫院欠缺應處「急診」場域性騷擾事件之有效隔離方案，致黃信穎事發後竟仍能至急診病床接觸被害人A女試圖說明及道歉，造成A女極度驚嚇與恐慌。

對此，台大醫院醫務秘書陳彥元表示，待收到正式函文後，該院將根據監察院糾正內容進行檢討，針對需調整的內部流程等，提出修正措施及改革方向，屆時再向大眾報告。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

台大狼醫性侵成立仍受訓？ 監院點名有漏洞 衛福部長：人都會犯錯

主任醫性騷女醫、住院醫性侵病患… 監察院糾正台大醫院等三機關

鼻咽癌最新研究解密！台大醫院：喝咖啡、綠茶可降低罹病風險