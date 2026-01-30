台大婦產部連爆性平案遭監院糾正 院方回應：將檢討制度
台大醫院近年接連爆發婦產部性侵、性騷案件，包括住院醫師黃信穎性侵女病患，以及主任陳思原利用職權性騷擾住院醫師。監察院今（30）日通過糾正台灣大學、台大醫院及衛福部。對此，台大醫院醫務秘書陳彥元表示，待收到正式函文後，該院將根據監察院糾正內容進行檢討，針對需調整的內部流程等，提出修正措施及改革方向，屆時再向大眾報告。
監察委員紀惠容、王幼玲在監察院報告內指出，陳思原利用主管身分地位，以言語及不當肢體接觸等方式，對多名受其監督指揮之住院醫師為性騷擾。然而，臺大醫院婦產部忽視部內性騷擾問題，受害者或畏懼遭到報復，或認為申訴無實際效果，於受害之後，竟均不敢或不願主動提出申訴，凸顯臺大醫院竟連提供院內女性同仁「安心工作之職場環境」的最基本需求都無法做到，違失情節重大。
針對黃信穎於值勤急診診療工作時性侵病患一事，監察院報告亦提及，黃信穎以進行性功能測試之名目，要求A女在沒有護理師陪同的情況下，於診間褪下下身衣著並躺上檢查台，進而趁機實施指侵。案發後A女於急診病床向護理師求助並委由親友代為報案，然臺大醫院欠缺應處「急診」場域性騷擾事件之有效隔離方案，致黃信穎事發後竟仍能至急診病床接觸被害人A女試圖說明及道歉，造成A女極度驚嚇與恐慌。
對此，台大醫院醫務秘書陳彥元表示，待收到正式函文後，該院將根據監察院糾正內容進行檢討，針對需調整的內部流程等，提出修正措施及改革方向，屆時再向大眾報告。
《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。
更多太報報導
台大狼醫性侵成立仍受訓？ 監院點名有漏洞 衛福部長：人都會犯錯
主任醫性騷女醫、住院醫性侵病患… 監察院糾正台大醫院等三機關
鼻咽癌最新研究解密！台大醫院：喝咖啡、綠茶可降低罹病風險
其他人也在看
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 57則留言
台中豐康牧場禽流感蛋品流向苗栗 衛生局稽查已賣光
台中豐康畜牧場飼養的蛋雞確診禽流感，但未主動通報疫情且私埋病死雞，事發前持續運出雞蛋，台中市衛生局今天公布業者自1日到27日共流出7125台斤蛋品，流向台北、苗栗、台中等地，其中苗栗縣上圓商行4640台斤。苗栗縣衛生局今天前往稽查確認店內蛋品早已賣光，且為散客購買。Yahoo即時新聞 ・ 15 小時前 ・ 26則留言
嘉市配合九華山地藏庵冬令救濟活動 提供帶狀疱疹流感和新冠疫苗接種
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 嘉義市政府衛生局配合九華山地藏庵冬令救濟活動，本月31日上午9時至12時在嘉義台灣好報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
陳菊請辭被疑「無假可請」？監察院：依法可請假到7月 過程無圖一己之私
監察院監委並為院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊，向總統賴清德請辭獲准、2月1日生效。監察院祕書長黃適卓今天表示，依照公務人員請假辦法規定，每一名公務員若身體有狀況均可延長病假，依規定陳菊可請假到今年7月，因此並無外界指稱「無假可請」的情形，更不要誤會請假過程中有圖一己之私。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 82則留言
陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境
總統府28日發布總統令，監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院即提出辭呈，總統勸請以健康為重，惟陳菊近期再度請辭，總統予以同意，並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 21則留言
快訊／監察院長陳菊請辭！高雄醫學院「52字」曝近況
總統府今天（28日）發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職，並於2月1日生效，對此，高醫也進一步公布陳菊近況，表示「監察院陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
立院朝野共識 邀卓揆目3月3日報告台美關稅
台美關稅談定，賴清德總統前天喊話在野黨不要阻擋，行政院長卓榮泰昨天也說，「難道在野連未來台美關稅的談判也要擋嗎？」藍白立...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台中禽流感雞場蛋品流向苗栗 衛生局稽查已賣光
（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）台中市豐康畜牧場匿報禽流感疫情，牧場蛋品從1日至27日共流出7125台斤，其中4640斤流向苗栗縣上圓商行。苗栗縣衛生局今天前往稽查確認店內蛋品早已賣光，且為散客購買。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
立法院將休會！國民黨拚爭議法案大清倉 行政院：應審理總預算
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導立法院遲遲未審議2026年度中央政府總預算，藍白立委則選擇「點菜式新興計畫動支」；明（30）日就是本屆會期最後一次院會，《民視新聞網》曾掌握藍營已向綠委放話，屆時將有「法案大清倉」，並在當天徹夜表決《黨產條例》等爭議性法案。對此，行政院發言人李慧芝今（29）日喊話，總預算應該要在這會期審議，而不是持續審議爭議法案。大法官釋字黨產條例合憲 李慧芝：請立法院尊重決定行政院今日中午召開院會後記者會，就《黨產條例》修法及總預算一事，李慧芝說明，《黨產條例》是經過大法官釋字第793號解釋，認定是合憲的法規；救國團的屬性也在憲法法庭112年憲判字3號判決中確認，而今天下午立法院也會針對本案協商。因此，李慧芝呼籲立法院，要尊重大法官與憲法法庭的決定，也要了解現在在法院進行的訴訟，包括黨產會等相關部會下午協商時，就會和立委們做說明應該要維持現行的法規，「今天是總預算會期的最後兩天，立法院應要把握最後的時間審總預算，而不是審這些爭議法案」。在野黨想先行動支2%新興計畫預算 李慧芝：百分之百沒審總預算同時李慧芝說，行政院去年（2025）8月19日將總預算送入立法院，今天是1月29日，算起來整整5個月也就是154天沒有審總預算；在野黨團想先行動支的718億預算，只占總預算3兆350億的2%，但不論占比多少，立法院就是百分之百沒審總預算。李慧芝也說，如果先同意先行動支，也並不是經過審議的總預算，所以才會說公務員執行會很困難，因為未來還是可能被刪除、凍結，而行政院秘書長張惇涵在立法院也講得很清楚，只要是經過審議、有效法律都會執行。由於總預算案是一體，希望立法院能一體審議總預算，李慧芝認為，先抽出部分同意先行動支，不代表預算審議，也希望不只718億很重要，包括花蓮雙軌鐵路電氣化、桃園鐵路地下化、嘉義市區鐵路高架化、衛福部數位基礎建設11億都非常重要，且都在3兆350億總預算中。她喊話，這一本總預算應該要在這會期審議，而不是持續審議爭議法案。原文出處：快新聞／立法院將休會！國民黨拚爭議法案大清倉 行政院：應審理總預算 更多民視新聞報導陳菊請辭獲准！賴清德發文盼早日恢復健康：謝謝為民主付出心力總預算卡關中！卓榮泰提新會期書面施政報告 喊話立院盡速審議陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆嗆藍白非議：美麗島世代對台民主貢獻卓著民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
馬太鞍水災害命 花蓮藍議員告劉世芳「廢弛職務」｜#鏡新聞
年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，釀成19死5失聯悲劇，花蓮地檢署介入偵辦後發現，光復鄉鄉長未確實照冊，事後甚至謊報名單，因此將他收押禁見。不過國民黨花蓮黨團認為，管理堰塞湖是中央的責任，不該拿基層開刀，因此今天(1/28)上午特別到北檢，提告內政部長劉世芳以及農業部長陳駿季等人。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
要陳菊「好好養病」 柯文哲再喊廢監察院：預算刪光、不必修憲
監察院長陳菊昨日請辭獲准，民眾黨創黨主席柯文哲今（29日）表示，陳菊如果健康狀況不行，就好好養病。他也說，監察院乾脆廢掉算了，趁這次總預算審查，就把其預算全部刪掉，「不一定要修改憲法」。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
民眾黨軍購條例上限4千億 總統憂「台灣之盾破洞」｜#鏡新聞
總統賴清德拋出8年1.25兆的國防特別條例，遭藍白10度封殺，而民眾黨團1/26自提軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列，引發總統憂慮「台灣之盾破洞」。今天(1/28)行政院秘書長張惇涵指出，民眾黨團版本缺乏戰略構想以及非紅供應鏈，也不符合程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
蒙特樂橄欖油混充芥花油 重罰400萬、下架逾3千瓶
（中央社記者楊淑閔台北29日電）台北市衛生局今天表示，20日配合檢調查獲融琦公司所售「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」混充芥花油，主要在網路銷售，標示不實，重罰新台幣400萬元，至28日下架3202瓶。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
桃園春節食品抽檢3件不合格 衛生局責令業者下架
桃園市政府衛生局針對年菜餐廳、超市、南北雜貨店及食品製造業等場所進行春節應景食品抽驗，總計抽驗144件產品，檢驗結果有3件不符規定，分別為酸菜、花椒粒及巴西蘑菇，檢出二氧化硫、農藥、重金屬超標，已移請來源所轄衛生局後續辦理，並同步責令業者下架停止販售，衛生局表示，2月6日起將發送食安紅包袋及DIY簡自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
桃園春節抽驗144件食品 3件不符規定下架
農曆新年將至，桃園市衛生局為確保年節食品安全，針對年菜餐廳、超市、南北雜貨店及食品製造業等場所辦理春節應景食品抽驗，共計抽驗144件產品，檢驗結果查有3件不符規定，分別為酸菜、花椒粒及巴西蘑菇，已移請來源所轄衛生局後續辦理，並同步責令業者下架停止販售；另衛生局也將於2月6日起發送「食安紅包袋」及DIY簡易檢驗試劑，邀請市民共同把關食品安全，安心迎接新春。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 24則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 277則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 202則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 342則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55則留言