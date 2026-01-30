台大婦產醫性侵病患！監院糾正衛福部 石崇良：人都會犯錯

記者簡浩正／台北報導

對於監院糾正台大狼醫事件，石崇良說會研議相關限制，且在發生事件後會先進行工作內容調整、降低風險，並輔導評估。（圖／記者簡浩正攝影）

台大陳姓前教授，兼任台大醫院婦產部主任期間，利用公務上權勢及機會，性騷擾多名受其指揮之住院醫師；婦產部黃姓前住院醫師於急診診療時，竟以進行「性功能測試」為由性侵女病患。監委調查發現，相關機關處理本案時涉有諸多違失，監察院社會福利及衛生環境委員會日前通過提案，今（30）日糾正國立台灣大學、台大醫院及衛生福利部。

衛福部長石崇良表示，會研議相關限制，且在發生事件後會先進行醫師工作內容調整、降低風險，並輔導評估。但他也強調，「人都會犯錯，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照」，會有比例原則考量。

監察院今（30）日發出新聞資訊，110年間，國立臺灣大學醫學院附設醫院婦產部前住院醫師黃信穎於執勤時，竟以進行「性功能測試」為由性侵女病患；111至112年間，國立臺灣大學醫學系前教授陳思原在兼任臺大醫院婦產部主任期間，則利用公務上權勢機會，性騷擾住院醫師。監察委員紀惠容及王幼玲調查發現，相關機關處理本案時涉有諸多違失，監察院社會福利及衛生環境委員會於115年1月21日通過2位監察委員提案，糾正國立臺灣大學、臺大醫院及衛生福利部。

石崇良今日上午出席北醫大「BioBridge+生醫創新橋接機制」MOU簽署儀式，他會後受訪對監察院糾正衛福部表示，仍需要細讀報告，但相關事件也凸顯臨床上同仁的性平觀念要再強化，同時鼓勵「講出來」。

他也指出，會強化教育，且機制提報上要暢通，不要產生第二度傷害；同時事件發生也要快速處理，不要拖很久，才能進一步檢討與改善制度缺失。衛福部持續強化教育，讓醫療同仁性平觀念落實。

另外，監委也要求該有限制機制，以免再有涉案醫師在案發後仍持續執業。石崇良則回應，這部分會研擬，不過也不是一次就把涉案醫師排除在這個社會之外，還要看如何接續後面的輔導改善，「人都會犯錯」，並非一次事件後就永遠廢止醫師執照或證書，犯錯之後怎麼輔導回到正軌，還有一些比例原則的考慮。

為呼應政府加速布局台灣大健康產業，台北醫學大學攜手勤業眾信聯合會計師事務所，於今日簽署合作意向書，正式啟動「BioBridge + 生醫創新橋接機制」。該機制為北台灣具指標性的生醫橋接平台，整合學研能量、產業資源與專業顧問機制，打造結合臨床實證、專業顧問與國內外資本鏈結的跨域合作新模式。

