「台大媽媽讀書會」穿禮服、戴珠寶遭網暴 博士怒求公道：外貌羞辱不足取

「台大媽媽讀書會」舉辦會長交接儀式，意外遭到網友抨擊。（翻攝自台大媽媽讀書會臉書社團）

「台大媽媽讀書會」日前舉辦會長交接儀式，媽媽們盛裝出席，引起部分網友質疑「只重裝扮、不讀書」，進而對媽媽們的穿著進行外貌羞辱、將此事延伸為政治議題。對此，旅法社會學博士蔡潔妮傻眼直言：「任何外貌羞辱都不足取，對陌生人這樣做更顯教養問題！」呼籲社會應還給這群女性一個公道，「整件事我看了很不舒服。」

「台大媽媽讀書會」是由就讀台中一中又考上台大的學生媽媽們，為了照顧北漂的兒子而成立的組織，當天會長交接儀式，媽媽們穿著禮服、珠寶慎重赴會，卻被批評是炫富表現，甚至上升至外貌羞辱，讓旅法社會學博士蔡潔妮不平發聲，認為不該有任何形式的外貌羞辱，認為這些媽媽因一場儀式被誤解、被貼標籤，讓她感到相當不捨，也認為輿論不該輕易否定他人長期的文化實踐與努力：「會長交接儀式該如何穿著……我不懂外人有什麼置喙的餘地？」 蔡潔妮分享在法國生活，深刻體會到「展現自我」與「儀式感」對個人與群體的重要性。回到台灣後，原以為難以再有類似感受，直到接觸「台大媽媽讀書會」成員才改觀，她提到團體透過主題活動與特定dress code，讓成員在不同場合探索自我風格，她也因此能穿上帶有巴黎氣息的服裝，作為懷念海外生活的一種方式，「對我而言，這還算是思念巴黎生活的一種方式，從來不知道這樣做妨礙了誰。」 蔡潔妮透露，讀書會成員年齡背景多元，對文化、藝術與知識保持高度熱情，這些媽媽是文化的參與者與生產者，是推動台灣「文化剛需」的重要力量，呼籲社會應對女性的多元樣貌保持更大包容，避免以政治立場為由進行集體羞辱：「誰說媽媽一定要有所謂媽媽的樣子？那是什麼刻板的樣子？21世紀的台灣，能不能對女人樣貌的多樣性多一點寬容？」

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

廣告 廣告





更多《鏡新聞》報導

雅方千金國中一週零用錢飆千元 董事長老爸估手環3千...實價20萬當場當機

恐1年就解職？李貞秀被點名未放棄中國籍 不甩爭議笑挺黃國昌

中國人大代表巴黎住家遭洗劫 損失2.6億天價珠寶頭部還被K