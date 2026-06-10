台大孫安迪博士分享地中海飲食、日常保養與「安迪湯」的養生心法

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免疫博士孫安迪分享地中海飲食、日常保養與「安迪湯」的養生心法（圖：安迪湯粉絲團）

談到日常保養的養生心法，長年投入免疫相關研究、並以推廣「安迪湯」廣為人知的孫安迪博士表示，提早從生活型態著手是他相當重視的觀念，與其被動等待，不如把均衡飲食、充足睡眠與規律運動，落實成每天的良好習慣。

孫安迪博士為台大醫學院微生物免疫學博士（1992年），曾任台大醫院口腔內科主治醫師，同時擔任天津醫科大學、上海中醫藥大學、湖北中醫藥大學客座教授。他從事免疫研究與醫診長達逾40年，累計發表SCI論文179篇，並在台大醫院成立全台唯一的「口腔黏膜」免疫特別門診達30年之久。他也因提出日常食補湯品「安迪湯」而為大眾所熟悉，早在1988年，孫安迪博士便已提出「黃耆、紅棗、枸杞」三味草本食材為基礎，發展出安迪湯的雛型，至今近40年。

地中海飲食：他奉行多年的飲食原則

孫安迪博士表示，地中海飲食是他在日常中相當重視的飲食概念。他建議多攝取含Omega-3的食材，如：鯖魚、鮭魚、秋刀魚或亞麻仁籽；並多吃藍莓、草莓等莓果類，以及花椰菜、菠菜等深綠色蔬菜，烹調用油方面，他也建議以初榨橄欖油、苦茶油為主。

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他同時提醒，精緻糖、加工肉品、油炸食物與反式脂肪宜盡量減少，孫安迪博士認為，飲食的選擇貴在均衡，少一點地雷食物、多一點原型食材，是他自己長年遵循的方向。

日常養生補元氣，孫安迪博士表示：「安迪湯」溫補養生增活力（圖：醫師好生活）

重視睡眠：規律作息是他的日常堅持

談到作息，孫安迪博士強調睡眠的重要性，他建議維持固定的入睡與起床時間，白天攝取足夠水分，並盡量避免熬夜。孫博士表示：穩定的生活節奏，是支撐一整天精神狀態的基礎。

每週150分鐘運動：有氧加上身心運動

在運動方面，孫安迪博士分享他維持每週至少150分鐘中等強度運動的習慣。他說明，快走、游泳、騎自行車等有氧運動，建議每天30分鐘、每週至少5天；此外也可搭配太極拳或瑜伽等身心運動，在活動身體的同時兼顧專注與平衡。

飲食多樣化：膳食纖維與發酵食品

孫安迪博士也分享，他在日常飲食中會留意膳食纖維的攝取，例如：洋蔥、大蒜、牛蒡等食材，並適量搭配無糖優格、泡菜等發酵食品。孫安迪博士表示：多樣化、原型化的飲食組合，是他維持營食均衡的方式之一。

孫安迪博士分享在家熬煮燉湯可直接加入「科技版安迪湯」方便快速 (圖：freepik.com)

孫安迪博士指出：預防早期失智的準備，沒有捷徑，靠的是日常飲食與生活習慣的長期累積，對他而言，地中海飲食、規律作息、運動，以及一碗「安迪湯」，都是融入生活多年的習慣。

【孫安迪博士小檔案】

★經歷：台大醫學院微生物免疫學博士、台大醫學院牙醫學士，曾任台大醫院口腔內科主治醫師，並任多所大學客座教授。從事免疫研究與臨床診治逾40年、發表SCI論文179篇，為國內知名免疫學專家。

★專長：長年投入免疫相關研究與健康知識推廣，著有多本相關著作，並因提出日常食補湯品「安迪湯」（以黃耆、枸杞、紅棗等食材熬煮）而廣為人知。