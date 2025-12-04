台大學生多人「肺結核接觸」 疾管署：非校園群聚

不少台大生在近日收到肺結核匡列通知，被要求為期兩天檢查，包括衛教與X光、驗血。（圖：shutterstock／達志）

台大近日傳出多名學生接獲肺結核接觸者檢查通知案，需進行X光及抽血檢查，且收到通知者大多曾修過同一堂管院課程。疾管署今強調，此事件為單一確診個案，並非校園群聚，接到通知不代表已經感染，目前北市衛生局和校方共同介入處理中，持續匡列及調查。

疾管署副署長林明誠今日證實，已掌握此案，不過此事件為單一確診個案，不是校園群聚。目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市政府衛生局持續進行中，接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追路檢查即可。

林明誠表示，衛生單位及學校目前正就個案活動及接觸情形，依照防治工作指引進行，原則是「是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上」，來進行匡列，匡列後同時安排追蹤檢查。

林明誠說，這次許多學生都有陸續接到通知，推測該學生「可傳染期」也許較長，目前衛生局仍持續進行匡列。匡列原則除了時間因素，衛生單位也會依照環境狀況、個人防護狀況來評估，例如在密閉空間接觸36小時就可能被匡列、在戶外可從寬認定等。

疾管署說明，肺結核是全球性的慢性傳染病，台灣一年四季都有病例，男性發生率比女性高，老年人發生率比年輕人高，主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，但不經衣服或食器傳染，與傳染性病患的接觸時間長短，以及共處的環境是否通風良好，也是影響結核菌傳染的重要因素。

疾管署指出，感染結核菌但尚未發病時，並不具有傳染力，稱為潛伏結核感染，一般人受到感染後一生中約有5至10％機會發病，且感染後首2年內的發病機率最高，一旦發病症狀為咳嗽超過2週、體重減輕、發燒等，目前已有有效抗結核藥物治療，只要依照醫師提供的治療處方規則治療即可治癒。

