台大學生會喊發500份雞排「保證不跑路」 條件曝光

一名謊稱是台大大氣系學生的網友預測颱風假失準，承諾16日在台大發放雞排、珍奶卻放鳥，害400人白跑一趟。台大電機系校友看不下去，17日自掏腰包發400份雞排；台大學生會昨（18日）也順勢推出「校務建言換雞排」的活動，宣布只要突破500則留言，將爭取預算發給學生500份雞排，並保證不會跑路、不搞失蹤。

台大學生會昨在IG發文表示，這幾天全校討論度最高的話題，莫過於一名自稱大氣系的學生，匿名在臉書社團「黑特帝大」發文做出颱風假預測，卻失準而未能兌現雞排承諾的烏龍事件。

學生會表示，同學們失望的聲音傳到了他們耳中，既然雞排沒等到，那就由學生會來給大家一個更有意義而務實的版本，只要留言寫下現在對於台大希望改善的問題，或是對學校未來的期待，無論是交通、空間、課程、學餐、住宿等方面，都可以參與連署。

學生會承諾，只要連署留言破500則，學生會直接向學代會提案申請預算，學代會審議通過後，就能發放500份雞排給大家；至於發放方式與細節將在達標後另外發文公布，「不跑路、不失蹤，雞排在這，我們也在。」

學生會說明，該篇文章同時以會長臉書帳號於交流版發文，兩邊貼文最終將合併計算留言數，統計至下周二（25日）深夜11點59分為止。

