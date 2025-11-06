台大學生歧視鏈熱議！大學長曝「一生的錯誤」：比學歷有屁用

作家「小花媽」張慧慈近日發文說明，台大大學部的學號是B開頭，研究所學部的學號是R開頭，有人很在意、覺得B開頭才是根正苗紅的台大人，R開頭的是研究所才來洗學歷。對此，不動產估價師陳碧源卻持不同看法，稱自己一生的錯誤，就是跑去唸台大，還一路從B唸到R，真的是傻乎乎又浪費青春。

陳碧源在臉書發文指出，在台大念書的時候，是自己人生中最徬徨的時候，因為同學們都很優秀，跟神一樣的厲害，「不用比，真的是一個比一個厲害，讓你會覺得，自己是不是誤入叢林的小白兔。當你還在為進大學在摸索時，他們都早默默往人生目標邁進；當你還在想教授在教的是什麼時，他們雲淡風輕，輕舟過山，翹課翹的比你兇，背書背的比你熟，那種與生俱來的自信、那種情不自禁的優越，高下立判。」

針對台大學歷歧視鏈，陳碧源直言，能從外校考進台大研究所的，個個都是超級厲害的，拿自己的研究所同學來說，律師呂秋遠、交通大學正教授邱奕宏、世新大學正教授胡全威都是外校進R的，他們在唸R時，就比我們B升R的還強，也更知道目標。「說我們B升R的同學歧視他們，呂秋遠唸R時不要歧視我們，就已經很阿彌佗佛了。

但他最後也坦言，其實在資本權貴社會比學歷出身，有個屁用，唸台大的比不上唸成大的，唸成大的比不上唸海專的，唸海專的比不上高中生，比學歷不如比投資，比投資不如比投胎，含金湯匙的以前還會假裝一下，拚拚看台大，現在都直接喝洋墨水唸大學，海歸直接當台大畢業的老闆，「唸台大，有個鳥用」。

