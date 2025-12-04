台大學生肺結核確診案！醫曝7分自我篩檢法

▲醫師提醒4族群要注意肺結核，並說明 「7分篩檢法」自我檢測。（示意圖，非當事人／取自Pakutaso）

[NOWnews今日新聞] 台大爆發肺結核確診案，多個學生收到接觸、匡列通知，但其實多數人常難以發現肺結核確診，台中慈濟醫院胸腔內科醫師倪永倫表示，老年人較容易發生肺結核，且男性多於女性；免疫不全病人、糖尿病、肺部纖維化或長期洗腎的人都屬於肺結核的高危險群。高風險族群可透過「7分篩檢法」自我檢測，如結果高於5分就要盡速就醫。

倪永倫醫師指出，曾有一名35歲劉小姐在健檢時發現右肺結節而接受手術切除，沒想到病理切片發現組織呈現「乾酪性壞死」現象，確診為結核菌引起的結節；幸好不是肺癌，但由於劉小姐患有風濕性關節炎而使用生物製劑治療，使免疫力下降，讓結核病菌有機可乘；特別的是她沒有出現慢性咳嗽等明顯肺結核症狀，屬於較少見的個案，因此一般大眾不需要過度擔心。

廣告 廣告

倪永倫說明，一般會透過胸部X光和驗痰查出結核菌蹤跡，結核病病人只要按規則服藥6個月，多數患者都能痊癒，治癒率可達95％，之後定期追蹤即可。

老年人較容易發生肺結核，且男性多於女性；免疫不全病人、糖尿病、肺部纖維化或長期洗腎的人都屬於肺結核的高危險群。而高風險族群可透過「7分篩檢法」自我檢測，如結果高於5分就要盡速就醫：

咳嗽有痰（2分）

咳嗽兩週（2分）

胸痛（1分）

沒有食慾（1分）

體重減輕（1分）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

連畢業生都有！收肺結核接觸通知台大生 驚曝竟「都上過這堂課」

台大生驚傳收到肺結核接觸者通知！疾管署：單一個案、非校園群聚

台大學生收肺結核接觸者通知 北市衛生局證實有確診案：正在匡列