台大學生證在「埃及被撿到」 本人自嘲：台北掉4次都沒找到

一名台大生在埃及人面獅身像附近遺失的台大學生證，透過社群平台Threads協尋，短短12小時內成功聯繫到失主，引發網友熱議。失主黃同學事後在個人帳號自嘲，在台北遺失4次都找不回來，沒想到掉在埃及金字塔反而被台灣人撿到。

埃及。（示意圖／pixabay）

一名台灣網友在吉薩金字塔群觀光時，於人面獅身像附近發現一張台大財經系黃姓同學的證件，馬上在Threads上發文協尋。該網友貼出學生證與金字塔、人面獅身像的合影，並表示即將前往開羅機場搭機，若能相遇可面交，不然也可以將證件帶回台灣。

協尋貼文意外爆紅，兩天內獲得超過17萬人按讚。失主黃同學親自在留言區現身回應，表達感謝之意，並表示回台後再取回遺失的學生證。這起跨國失物招領事件讓網友紛紛留言朝聖，有人驚呼「真的找到人了」、「古代奇蹟建築下出現奇蹟」、「竟然真的找到學生證主人」。

黃同學在個人Threads發文，幽默表示「我在台北掉了4次都沒找回來，結果掉在埃及金字塔，可以被台灣人撿到」此番自嘲引來大批網友留言，「沒撿到會不會50年後被考古學家發現」、「突然理解為什麼古文明時期會有不同地區使用相同文字的情況了」。

有網友好奇在埃及什麼情況需要使用學生證，黃同學親自回覆表示「景點都有半價學生優惠欸！」解答了眾人疑惑。更多網友則將焦點放在Threads的強大功能上，留言稱「當年要是有脆，超級星期天的阿亮每一集都能找到人」、「這大概是我目前看過掉最遠的，最高的是玉山山頂」。

不少網友笑稱Threads已成為台灣人的大型群組，「台灣人是真的把脆當LINE群」、「原來你一直在測試脆的功能，這次在埃及行測試成功」、「遺失學生證已經從台大交流版流行到脆上了」、「台灣人家庭群組埃及分部」、「要是在北極撿到脆友的東西，我也信了」、「脆的失物招領功能可能是世界第一」。

