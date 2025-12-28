「台大學生證」在埃及被國人找到！ 本人驚嚇：台北掉4次都沒找回

記者施春美／台北報導

一名台大財經系學生在埃及遺失學生證，該學生證竟在埃及的人面獅身像附近，被另一名台灣人撿獲。撿獲者透過社群平台協尋，吸引逾12萬人按讚，並於12小時內成功聯繫到失主黃同學。黃同學也笑稱「之前在台北遺失學生證4次，都沒找到。」

一名台灣大學財經系學生，日前在埃及旅遊時，將學生證遺失於吉薩金字塔群人面獅身像附近。撿到證件的台灣網友在Threads發文協尋並表示，若能在開羅機場遇到願親自歸還，否則將帶回台灣協助領回。

短短12小時內，協尋貼文吸引超過6.6萬人按下喜愛符號，至今已有12萬人按讚，並有逾1200名網友留言參與熱議。讓人驚喜的是，失主黃同學本人竟現身留言區，直接回應「謝了！回台灣再跟您拿，非常感謝！」貼文再獲7.7萬人按讚，網友紛紛驚呼這是社群平台的奇蹟。

黃同學之後也在其threads上自嘲「我在台北掉了4次都沒找回來，結果掉在埃及金字塔，可以被台灣人撿到！？」。大量網友幽默回應「台大連埃及都有校區了」、「好強的Threads！簡直是超大型的line群組。」網友認為，這是最遠距離的學生證失物招領紀錄，甚至超越掉在玉山山頂的案例。

