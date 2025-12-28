「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到

台大生在埃及掉了學生證，竟被國人撿到。（圖／AI示意圖）

一名台大財經系的學生，近期在埃及旅遊時意外遺失學生證，地點竟是在吉薩金字塔群著名的地標——人面獅身像附近。巧合的是，該證件被另一名台灣遊客撿到，並在社群平台Threads上發起協尋貼文，意外引發大量網友關注，在短短12小時內即成功聯繫到失主，讓網友笑喊「台大連埃及都有校區了」。

據了解，撿到證件的台灣網友當時正在吉薩金字塔群觀光，發現台大學生證後，立即透過Threads發文協尋失主，「財經系黃同學，在人面獅身像撿到你的學生證，等等要去開羅機場搭飛機，如果有遇到可以面交，不然我幫你帶回去也可以。」

廣告 廣告

該協尋貼文意外引發廣大共鳴，短短兩天就超過17萬人點讚，令人感到驚喜的是，失主黃同學本人竟親自現身留言區留言，直呼「謝了！回台灣再跟您拿，非常感謝！」網友也紛紛表示，「當年要是有脆，超級星期天的阿亮每一集都能找到人」、「台灣人是真的把脆當line群是嗎……」、「這大概是我目前看過掉最遠的，最高的是玉山山頂」、「這樣算是一種獅物招領嗎」、「脆的失物招領功能可能是世界第一」、「台灣人家庭群組埃及分部」。

黃同學事後也在個人Threads自嘲，「我在台北掉了4次都沒找回來，結果掉在埃及金字塔，可以被台灣人撿到！？」幽默反應讓不少網友笑翻，「沒撿到會不會50年後被考古學家發現」、「掉四次也太多，你是把學生證當成傳單在發嗎」、「太強了去埃及還撿的回來，來朝聖」。有網友好奇什麼情況下需要在埃及拿出學生證，原PO則親回「景點都有半價學生優惠欸！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

今白天溫升早晚涼 週五起「最強冷氣團報到」全台急凍下探7度

自宅加裝太陽能光電板變「增建」要課房屋稅？稅務局給答案

美女營養師公開「台北早餐」口袋名單 香菇肉粥到牛肉麵！網讚超懂吃