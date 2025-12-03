台大學生陸續收「肺結核接觸通知」 校方：配合主管機關防疫

台大回應，為配合衛生主管機關之規定，進行肺結核相關防疫措施，如X光檢查、IGRA抽血、衛教講座等，但詳細因防疫措施涉及個資故不便說明細節。（本報系資料照）

近期台大有學生陸續收到「肺結核接觸通知」，讓外界擔憂肺結核疫情是否已在台大校園內爆發，為此台大回應，係為配合衛生主管機關之規定，進行肺結核相關防疫措施，如X光檢查、IGRA抽血、衛教講座等，但詳細因防疫措施涉及個資故不便說明細節。

衛福部資料指出，結核病主要以飛沫、人傳人為主，大多早期症狀不明顯，除每年定期接受胸部Ｘ光檢查外，也可透過「自我檢測七分篩檢法」初步判斷，檢測內容包含，咳嗽兩週（2分），有痰（2分），胸痛（1分），沒有食慾（1分），體重減輕（1分），而當上述症狀達5分以上，建議趕快就醫檢查，以即早診斷及接受治療。

衛福部提到，結核病人經醫師診療規則服藥兩週、痰檢驗呈陰性後，即不會傳染給別人，結核病持續服藥6至9個月即可治癒，接觸者若被醫師診斷為潛伏結核感染者，也無須驚慌，因潛伏結核感染者沒有傳染力，只要依醫師評估進行預防性投藥治療，即可有效減少日後發病的機會。

