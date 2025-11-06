台大學號歧視文化是真的！作家曾被嗆「洗學歷」 曝沒出國讀研究所會被瞧不起

作家「小花媽」張慧慈發文分享屬於台大人的歧視文化。（示意圖，本刊資料照）

台大社會所畢業的作家「小花媽」張慧慈日前在臉書分享屬於台大人的歧視文化，她回想當初只因學號不是B開頭，就被同學當面嗆「喔，洗學歷的啊！」

小花媽回憶，剛上台大社會所時朋友邀她參加一個在書店的聚會，本來大家聊得很開心，直到有個同學問起學號，她沒想太多回答「R99」，結果對方丟出一句「喔，洗學歷的啊！」之後就比較少跟她聊天了。

聚會結束，朋友才解釋「我們這邊從大學部升上來的，會是B開頭的；如果研究所才來，就會是R開頭…」要她別太在意，小花媽這才知道，有些台大人覺得學號B開頭才算根正苗紅，R開頭就是進研究所洗學歷的，這也符合她之後的經驗，甚至學號B開頭的人會瞧不起沒出國讀研究所的同學，「後面遇到蠻多人都是這樣的。」

除了一開始覺得有些丟臉，小花媽後來根本沒去在意這件事，只是感嘆歧視就像個輪迴，「當你開始歧視他人時，也進入被歧視的隊伍了。」

根據台大官網資訊，台大學生學號共計9碼，開頭第一碼為英文字母，代表不同班別及身分，如學士班為B、碩士班為R、博士班為D。

