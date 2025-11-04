台大學號歧視文化！她自爆「被質疑洗學歷」 一票校友超有感

許多台大人坦言校園有學號歧視文化。（資料照）

政治評論員周偉航近日爆料台大人有學號歧視文化，「考進來拿到Ｂ開頭的學號再說」，引發許多校友共鳴。身為台大校友的作家「小花媽」張慧慈分享自身經驗，坦言自己讀台大碩士時，曾因為「R開頭」學號被質疑是洗學歷，後來也遇到許多類似案例，甚至還有台大人看不起留在國內讀研究所的同學，貼文曝光後引發熱議。

小花媽在臉書粉專發文表示，她就讀台大社會所碩士班時，被朋友邀請參加一個聚會，期間有一個同學得知她的學號是「R開頭」後，不屑嘲諷「喔，洗學歷的啊！」，之後較少跟她聊天，事後朋友才說明，台大大學部的學號是B開頭，研究所學部的學號是R開頭，有人很在意、覺得B開頭才是根正苗紅的台大人，R開頭的是研究所才來洗學歷的，安慰小花媽不要在意這種人。

不過小花媽指出，除了這次經驗以外，她之後也遇到許多類似案例，遇過有人回推4年想裝B開頭，結果反而更被嘲笑跟看不起，「除了一開始有點丟臉外，後來我也根本沒在管這件事情。因為其他B開頭的同學也會看不起留在國內讀研究所的同學」。

對此，許多網友紛紛回應，「我朋友十年前碩士畢業，還是有純血論」、「我也B開頭，但後來就出國了」、「文人相輕，自古而然」、「我們早期年代，要建中、北一女當屆上來的才是根正苗紅」、「從高中、大學到研究所，根本記不得…為什麼有人可以記得學號呢？」、「我是BRD，曾經在我D的年代去理學院修課，深深體會恐怖厲害的人在B才找得到，他們畢業後都出國去了」。

台大教務處在官網公告，台大學生學號共計9碼，第1碼為英文字母，不同字母各有不同意義，一般生學士Ｂ、碩士R、博士D、進修學士E，交換生或訪問生學士T、碩士A、博士C，外籍選讀生學士S、碩士Y、博士Z，在職專班生碩士為P，產業專班生碩士為J，逕修博士生為F，在職逕修博士生是Q，暑期專班生是H，高中預修生是K，學士逕修博士但又轉入碩士班學生為R，先修生或隨班附讀生為N。

