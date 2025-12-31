台大學霸女２度受騙未婚生子 閨密找課金富男當現成爸還嫌他廢

一名學霸女兩度被騙未婚生子，閨密幫找結婚對象竟還嫌棄男方遊戲課金浪費錢。（示意圖，photoAC）

想找個人攜手白頭，差點被拐當接盤俠！一位40多歲的男網友在某款手遊短短3個月內狂刷60萬元，最近他趁著聖誕節熱鬧辦聚會，沒想到受邀的女友人不領情，反過來嫌他花錢買虛擬快樂沒前途，甚至當起紅娘試圖把自己的老同學推銷給他，讓他感到傻眼。

一個月課金60萬

這名玩家在Dcard發文透露，他最近大方花錢主辦耶誕交換禮物活動，沒想到受邀出席的某位40幾歲的女友人卻潑他冷水，嫌棄他在某款手遊一個月內課金60萬元，不但花錢還浪費生命，對方吃完飯後不僅沒謝意，還把自己高中大學都讀名校的閨密介紹給他。

學霸女兩度受騙他傻眼

這名女友人帶來的同學背景大有來頭，打著北一女與台大的光環，卻是個獨自撫養2子的單親媽媽。女友人毫不客氣地打聽男方收入，甚至直言他這種整天宅在家玩遊戲的人，根本找不到更好的對象，不如乖乖聽話去當現成老爸，他深入了解才發現，這名學霸媽是標準的看臉族，「都是找180公分以上的男生」，結果兩次都被騙，還沒結婚就生了小孩。原PO聽完感嘆這到底是聯誼還是想找慈善機構，「就算小學女生也沒有妳們瞎吧？台灣還有比妳們更瞎的嗎？北一女跟台大怎麼畢得了業？」

鄉民笑歪喊快逃

討論區的鄉民們看完後笑聲不斷，直言這根本是詐騙集團等級的推銷，紛紛吐槽：「笑死，北一女台大畢業能未婚生子兩次也是很懂規劃了，這在說謊吧」「傻眼，找接盤俠還一副我是為你好的樣子」，更建議男方快逃，簡直是把原PO當成提款機，「除非愛屋及烏，不然正常來講，誰願意拿自己的資源，養沒有血緣關係的小孩？八字沒一撇就開始幫別人規劃怎麼花錢，也太瘋…」。

