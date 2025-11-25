台大學霸操縱暗網毒市 遭美逮捕、北檢通緝在案

林睿庠遭通緝。（圖／摘自調查局官網）

24歲台大學霸林睿庠，被控以化名「法老」（Pharoah），透過暗網經營毒品交易平台「隱身市場」（Incognito Market），去年5月在美國紐約甘迺迪機場轉機時遭美方逮捕，檢調發現，林睿庠將販毒所得以虛擬貨幣洗錢兌換外幣，自111年3月28日就讀台大期間至113年5月21日止，累計存入其中信銀行安和分行外幣帳戶373萬多元美元（約合新台幣1億2158萬多元），台北地檢署今年6月將林列為毒品罪被告，並發布通緝，時效40年。

據了解，林睿庠企圖拖延美方審理進度，除向美方聲稱他是中華民國外交替代役，具有外交豁免權，還宣稱他若遣返台灣受審將受「司法迫害」，欲尋求政治庇護，導致美方原訂12月底的宣判日，順延至明年1月。

林去年被捕後，竟跨海通知母親提領其在台帳戶資金，北檢將林母列為洗錢罪被告，並聲請扣押林男名下天母房產及帳戶數千萬元獲准。北檢通緝林男目的，是等林在美服刑完畢，被美驅逐出境後，緝捕林返國歸案，再以林違反《毒品危害防制條例》偵查起訴。

林是台大資管系畢業，曾是數奧競賽銅牌資優生，還曾到某金控的區塊鏈研發部門實習，林112年台大畢業後，因具資訊專長，擔任聖露西亞外交替代役，曾以數位犯罪分析師身分培訓當地警察。媒體報導，林因父母離異，母親獨力撫養他與弟弟，曾靠獎學金度日，但事實上他早在就讀台大期間就從事暗網販毒，買下天母不動產。

今年5月22日，美國司法部宣布代號為「猛禽行動（Operation RapTor）」破獲「隱身市場」案。林睿庠被控自109年10月經營「隱身市場」，每筆交易抽取5％的佣金，數年間銷售額超過1億美元。

林後因自導自演「黑吃黑」威脅勒索，還暫時關站來敲詐，被美方查獲。林去年7月4日退伍，5月18日於美國甘迺迪機場轉機至新加坡時被捕，去年12月16日，林承認共謀毒品罪、共謀販售私偽藥、洗錢3罪。

今年6月27日，北檢通緝林，由於毒品罪為萬國公罪，依《刑法》第9條規定，林在美國受確定裁判，但我國仍可就犯罪行為進行偵查；而林在美國執行過的刑罰，我國法院可折抵刑期。

