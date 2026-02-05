台大學霸暗網販毒！紐約法院「重判30年」 法官斥加劇毒品危機

美國紐約聯邦法院3日對24歲台灣青年林睿庠，涉嫌經營暗網販售毒品，重判30年有期徒刑，法院認定他銷售超過1噸非法毒品，交易金額超過1.05億美元，全球買家超過40萬人，還涉及至少1人死亡。

林睿庠遭紐約法院重判30年。（圖／翻攝調查局網站）

根據美國司法部網站指出，檢察官克萊頓（Jay Clayton）表示，「林睿庠（Rui-Siang Lin）是全球最活躍的毒販之一，他利用網路向全世界出售價值超過1億美元的毒品。雖然他賺了數百萬美元，但他的犯罪造成巨大傷害，至少1人因此喪命，並加劇了美國的毒品危機，對47萬毒品使用者及其家庭造成痛苦。」

法院文件顯示，他的暗網「Incognito Market」成立於2020年10月，至2024年3月關閉前，共售出包括古柯鹼、安非他命、LSD、MDMA及摻有芬太尼的假奧施康定等毒品。林男以「Pharaoh」身份管理整個平台，負責員工、供應商及交易決策。平台還設有虛擬「Incognito銀行」，利用加密貨幣匿名完成交易。

林睿庠畢業於台灣大學資管系，曾參加數奧競賽獲銅牌，2023年大學畢業在聖露西亞外交替代役，還以數位犯罪分析師身份培訓當地警察，未料他將所學用於犯罪，架設暗網「隱身市場」販毒，不法所得高達1億美元。林睿庠去年5月從聖露西亞赴新加坡，在美國紐約甘迺迪機場轉機遭FBI逮捕。

