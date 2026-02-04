台大學霸暗網販毒 美重判30年

台大學霸林睿庠，透過暗網經營毒品交易平台，林認罪協商，請求輕判10年刑，但檢方認為他犯行嚴重，求重刑30年，美國當地時間3日遭紐約南區聯邦地區法院以分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名加重判處30年有期徒刑，沒收1億多美元資產，刑滿後須監管5年。聯邦法官麥馬洪（Colleen McMahon）宣判時批評，本案是他27年半以來審過最嚴重的毒品犯罪。

紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）指出，林睿庠在暗網架設「無痕市場」（Incognito Market）販毒，他是全球最臭名昭彰的毒販之一，以網路在美國乃至全球銷售超過1億500萬美元的毒品。林睿庠於2024年12月16日於麥馬洪的庭上認罪，麥馬洪表示，林睿庠藉「無痕市場」成為大毒梟，需加重量刑。

克雷頓指控，林睿庠的罪行加劇美國鴉片危機，造成至少1人死亡，為超過47萬名吸毒者及其家庭帶來痛苦。克雷頓強調，本判決警告毒販，「你們無法藏身網路」，網路、去中心化、區塊鏈等技術不是經營毒品的許可證。

根據法庭文件與相關物證，林睿庠2020年10月時成為無痕市場共同創辦人之一，於2022年1月至2024年3月關站期間主導運作。林化名「法老」（Pharoah）監管無痕市場，握有最終決定權，無痕市場擁有逾40萬名買家，並由超過1800名「攤商」出售毒品，促成超過64萬筆交易，售出的古柯鹼與甲基安非他命都超過1000公斤，還有上百公斤的其他毒品。

無痕市場平台從每筆買賣抽取5％佣金作為收益來源，林睿庠從中獲取逾600萬美元，他還勒索平台用戶，如不付款就公開用戶歷史紀錄或加密貨幣地址。林睿庠於2022年初開放平台販售鴉片類藥物後，平台出現聲稱是「真的」處方藥的頁面，其中有些卻是假藥，並造成1人死亡。

林睿庠今年24歲，台大資管系畢業後，以外交替代役加入友邦聖露西亞技術團服勤，經美國司法單位調查後，於2024年5月中旬過境美國紐約甘迺迪機場時被捕。諷刺的是在聖露西亞期間，他曾向當地警方開設「網路犯罪與加密貨幣」培訓課程。

本案可上訴，依美國司法訴訟制度，上訴審為法律審，台北地檢署研判林很快會被判刑確定，北檢去年6月已對他發布通緝，待林在美服刑告一段落，被驅逐出境回台後再啟動偵辦，依《毒品危害防制條例》起訴，判刑確定後可扣抵他在美服刑刑期。