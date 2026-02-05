台大學霸暗網「販毒洗錢」 美判刑30年、沒收上億犯罪所得

台大資管系畢業生林睿庠自2020年起，涉嫌主導全球最大的毒品暗網平台販毒、以虛擬貨幣洗錢。

美國司法部3日宣布，24歲台灣青年林睿庠因經營暗網毒品平台「Incognito Market」，被紐約聯邦法院判處重刑。林睿庠不僅涉及販毒、洗錢，還販售摻假或錯標藥品，累計交易總額逾1億元美金，導致至少1人死亡。法院判他30年徒刑，出獄後須接受五年監管，並沒收犯罪所得。

根據紐約南區聯邦檢察官公布的量刑資料，林睿庠以化名「Pharaoh」（法老）經營暗網平台「Incognito Market」。平台自2020年10月上線至2024年3月關閉，約三年多期間，促成超過1億500萬元美金的毒品交易，販售總量超過1公噸，包括古柯鹼、甲基安非他命，以及大量處方藥品。平台運作模式類似一般電商，登入後可瀏覽數以千計的商品，並設有評價與客服系統，累計超過40萬名買家帳戶、逾1800名賣家，總交易筆數超過64萬筆。

廣告 廣告

為維持匿名性與資金結算，林睿庠設計「Incognito Bank」虛擬銀行系統，買家須先將加密貨幣存入個人帳戶，下單後款項自動轉入賣家帳戶，平台抽取5%手續費作為收入。檢方估計，他個人獲利超過600萬美金，其中部分用於平台營運，其餘成為個人資產。

檢方指出，Incognito Market並非純數字交易，也造成實際傷害。2022年9月，一名27歲男子服用從平台購買的止痛藥「奧施康定」後死亡，化驗後證實含有芬太尼，司法部將此與Incognito Market直接連結。臥底執法人員後續也驗出多次芬太尼摻假藥品。

Incognito Market架構類似一般電商平台，登入頁面有圖像介面與品牌標誌，設有搜尋、評價與客服系統。（翻攝畫面）

法院法官麥馬洪表示，林睿庠經營的Incognito Market規模龐大，危害嚴重，是其司法職涯中遇過最嚴重的毒品案件之一。平台關閉還試圖利用掌握的交易資料向用戶勒索，將至少100萬美金加密貨幣轉走，威脅公開交易紀錄，這些情節亦列入量刑考量。

林睿庠畢業於台灣大學資訊管理科系，曾獲奧林匹亞數學競賽銅牌，服替代役期間曾在加勒比海台灣友邦聖露西亞教授「網路犯罪與加密貨幣」課程。2024年5月，他在返亞洲途中於紐約甘迺迪國際機場被FBI逮捕，羈押至2024年底，並於曼哈頓聯邦法院認罪，判刑30年，並附加五年監管及沒收約1億500萬元犯罪所得。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。





更多《鏡新聞》報導

黃國昌指AIT與華府態度有落差 國務院打臉：歡迎1.25兆國防預算

王室形象重創！挪威王儲妃涉艾普斯坦醜聞 逾4成民眾喊廢

涉幽靈連署又疑洩密！搜索前傳訊「有人會來」 藍宜蘭黨部父子遭約談