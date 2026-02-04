台大學霸林睿庠化身暗網「法老王」全球賣毒 紐約重判30年、沒收上億美元

林睿庠架設無痕網架在全球販售毒品。翻攝畫面

台灣替代役男竟成全球暗網毒品市場操盤手。台籍男子林睿庠遭控在美國成立大型暗網販毒平台，透過虛擬貨幣與去中心化技術銷售海量毒品，2024年在紐約落網。紐約南區聯邦法院近日依分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名，重判林睿庠30年徒刑，出獄後仍須接受5年監管，並沒收上億美元不法資產，震撼國際執法圈。

根據紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）3日發布新聞稿指出，林睿庠於2024年5月在紐約遭逮後，調查發現其長期經營暗網毒品交易平台，在全球地下市場販售總量超過1公噸毒品，總交易額高達1億500萬美元（約33億元台幣），被視為全球主要毒品供應者之一。

檢方指出，林睿庠在2024年3月關閉暗網商店前，持續透過網路向全球客戶銷售毒品，並從中獲利數百萬美元。案件更被認定至少導致1人死亡，並助長美國嚴峻的鴉片類藥物危機。聯邦法官麥馬洪（Colleen McMahon）於2024年12月16日審理時認為其犯行規模龐大且危害深遠，因此裁定加重量刑。

林睿庠被逮時還是台灣駐海外的替代役男。

法庭文件揭露，林睿庠是暗網平台「無痕市場」（Incognito Market）創始人之一，並以「法老王」（Pharoah）為代號統籌整個交易系統。該平台自2020年10月成立，林睿庠於2022年1月至2024年3月期間主導營運，暗網商店註冊帳戶數突破40萬個，並透過超過1800名「攤商」對數十萬買家販售毒品，交易次數高達64萬筆。

諷刺的是，林睿庠當時身分竟是台灣派駐海外的外交替代役。依外交部資料，他以資訊專長通過國合會審查，派赴加勒比海友邦聖露西亞技術團服勤，原預計於2024年7月退役。期間他甚至曾在臉書分享，替當地警官開設網路犯罪與虛擬貨幣為期4天訓練課程，如今卻被揭發自己正是跨國網路犯罪幕後主腦，形成強烈反差。

台灣方面也同步展開司法追查。台北地檢署已分案調查相關洗錢金流，並查扣林睿庠在台灣的房產與銀行帳戶，持續釐清不法資產流向。

克雷頓強調，本案判決釋出明確訊號，販毒集團即使藏身暗網、利用區塊鏈與去中心化技術，也絕非法外之地，執法單位仍將跨國追查到底。



