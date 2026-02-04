台大學霸林睿庠暗網販毒遭美法官痛批 重判30年

台大學霸林睿庠涉嫌在暗網經營毒品交易平台，2024年過境美國時落網。美國法院3號依分銷毒品、洗錢等罪重判他30年徒刑，沒收1.05億美元犯罪所得，附帶監外看管5年。美國法官還痛罵，說這是他27年多司法生涯中，審理過最嚴重的毒品犯罪。

美國檢察官調查，發現林睿庠又稱作「法老王」，從2020年開始在暗網經營隱形市場平台，有超過40萬個買家帳號透過平台上的1800名毒販買毒、買藥，甚至導致一名男子服用到假藥身亡。

林睿庠透過收取傭金，獲利數百萬美元。檢方粗估隱形市場裡面，賣出超過1000公斤古柯鹼、1000公斤俗稱冰毒的甲基安非他命，還有數百公斤的各類毒品與藥品，總價超過33億台幣。



美國紐約南區檢察官發布新聞稿，認為林睿庠是世界上產量最高危害最大的毒梟之一，法院也認同，重判以儆效尤。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※未經判決確定者，應推定為無罪

