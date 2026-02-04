台大學霸林睿庠暗網販毒 在美遭判30年

▲台大資管系高材生林睿庠，經營暗網販毒代號「法老王」，2024年5月於紐約遭到逮捕，近日遭判處30年徒刑。資料照。（圖／翻攝國發會臉書）

[NOWnews今日新聞] 曾隱身於網路世界、化名「法老王」（Pharoah）的台大資管系畢業生林睿庠在美國經營暗網販毒平台，2024年5月於紐約遭到逮捕。紐約南區聯邦法院近日以分銷毒品、洗錢及販售不當藥品等多項罪名，判處30年徒刑，更遭美檢痛批是最猖獗的毒販之一。

美國紐約州南區地區檢察官辦公室3日發布新聞稿，指出林睿庠長期透過暗網經營毒品交易，是全球主要毒品販運者之一。檢方指出，林睿庠在美期間，向全球買家販售總值約1億500萬美元的毒品，從中獲利數百萬美元，至少造成1人死亡，並加劇鴉片類藥物危機。

法院文件顯示，林睿庠為暗網平台「無痕市場」（Incognito Market）的創始人之一，自2020年10月架設該平台後，於2022年1月至2024年3月關站期間主導整體運作，並以「法老王」（Pharaoh）為名，在暗網指揮販毒與金流調度，平台營業額高達數百萬美元。為了方便交易，該平台甚至擁有專屬「銀行」（Incognito Bank），允許用戶存入加密貨幣，確保了買賣雙方的匿名性。

檢方指出，林睿庠具備高度電腦程式能力，暗網商店註冊帳戶超過40萬個，透過1800多名「攤商」向數十萬名買家販售毒品，累計交易次數超過64萬次，在2024年3月暗網商店關閉前，於地下毒品市場販售超過1噸的毒品。

林睿庠於2024年12月16日在聯邦法官麥馬洪（Colleen McMahon）庭上認罪。法官認為其犯罪規模龐大、影響深遠，因此決定加重量刑。

紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）在新聞稿中強調，此案判決向所有毒品販運者釋出明確訊息：「你無法躲在網路暗處」，「我們傳達的訊息很簡單：網路、『去中心化』、『區塊鏈』——任何技術都不是經營販毒業務的許可證。」

