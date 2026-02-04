台大學霸林睿庠架暗網販毒 遭美國法院重判30年

新北市 / 綜合報導

台大高材生林睿庠，架設暗網平台販毒，2024年在美國落網，如今被聯邦法院重判30年徒刑，審理過程中他曾當庭認罪，並寫信向法官求情，懇求給他第二次機會，不過法官宣判時直言，這是27年司法生涯中，最嚴重的毒品犯罪！而林睿庠也被台灣檢調通緝，位於天母的6千萬豪宅，以及匯給家人的錢都被查扣，即使在美國服完刑已屆中年，到時候仍得面對台灣司法追訴。

台風穩健用一口流利英文，發表區塊鏈相關議題，台大高材生林睿庠是同學眼中的科技天才，沒想到他竟架設暗網販毒，如今被美國聯邦法院，認定販毒洗錢賣假藥重判30年。

當年以資訊專長，獲選外交替代役分發到聖露西亞，為台灣拓展能見度，沒想到他卻一邊經營暗網事業，架設暗網販毒平台，吸引至少數十萬買家，近2千個供應商，售出毒品超過1千公斤，甚至還賣假藥，導致至少1人死亡，經手的金額超過33億台幣，更是暗網交易中規模最大，因此遭重判30年。

林睿庠在審理過程中，曾經當庭認罪，他和母親也曾寫信求情，懇請法官給他第二次機會，將會在接下來的人生好好做人，但法官宣判時直言，這是27年半司法生涯中，遇過最嚴重的毒品犯罪，位在天母價值6千萬豪宅，以及匯給家人的1.2億，通通被北檢查扣，即使美國法院判決出爐，台灣檢調仍持續通緝。

律師李育昇(非當事律師)說：「由於這是毒品重罪，因此即便他在美國服刑完畢回台灣後，還是得再次接受台灣司法的審理跟追究刑責。」由於林睿庠不得假釋，這一關可能得關到中年，出獄後若回國，仍得面對台灣司法，天才學霸本有美好前程，卻不走正途如今後悔莫及。

