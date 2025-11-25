社會中心／綜合報導

台大資管系畢業的學霸"林睿庠"，在擔任外交替代役期間，透過架設暗網，提供藥頭在平台上，販售各式毒品，大賺超過5億元，去年他已經在美被逮捕，關押至今，等候宣判，不過北檢也同步出手，除了查扣他名下資產，列他的母親為洗錢被告，更大動作對他發布通緝，時效長達40年，調查局也在外逃的通緝名單中，公布他的照片。

點開法務部調查局網站，可以看到"外逃通緝犯查詢系統"上，已經將台大學霸林睿庠公布在網站上，林睿庠涉嫌販毒、洗錢罪，去年已經被美方逮捕關押，等候宣判，由於毒品是萬國公罪，台北地檢署也出手通緝他。

北檢襄閱主任檢察官高一書：「本署檢察官偵辦林姓被告涉嫌違反毒品危害防制條例案件，因被告逃匿，檢察官於今年6月依法發布通緝。」

據了解，林睿庠若在美國服刑期滿遭遣返，我國同樣可追訴其罪刑，因此儘管他在美國關押，北檢仍同步查緝，日前發動搜索，查扣林睿庠在台的天母豪宅及銀行帳戶等資產，並約談他的母親，列為洗錢被告，更大動作對林睿庠發佈通緝，時效長達40年。

台大學霸林睿庠涉暗網販毒 在美被捕.北檢通緝40年公布照片。（圖／民視新聞）鏡頭前分享專業知識，年僅24歲的他，畢業於台大資管系，擁有奧林匹亞數學競賽銅牌資歷，沒想到優秀學霸，卻在擔任外交替代役期間，透過架設暗網，提供藥頭在平台上全球販毒，短短3年，海撈新台幣約30億，林睿庠則抽成分潤超過5億元，如今通通得為自己行為付出代價。

