台大學霸林睿庠涉暗網販毒、洗錢！ 美國落網遭重判30年

24歲台灣大學資管系畢業生林睿庠自2020年涉使用化名「法老」創立毒品暗網平台「Incognito Market」，交易金額高達1.05億美元（約33億元新台幣）。直到2024年5月，林睿庠從自聖露西亞前往新加坡申請研究所，經美國甘迺迪機場轉機時遭FBI逮捕。據悉，林睿庠遭逮後坦承3項犯行，判決結果於美國時間3日出爐，林睿庠遭判處30年有期徒刑。

24歲台灣大學資管系畢業生林睿庠自2020年涉使用化名「法老」創立毒品暗網平台「Incognito Market」，交易金額高達1.05億美元。

（圖／翻攝LinkedIn）

據悉，當年19歲的林睿庠使用化名「法老（Pharoah）」透過暗網販售逾1.05億美元的毒品，吸引數十萬名吸毒者使用，更有上千名毒梟透過這平台販毒；而林睿庠再向每個賣家收取每筆交易額約5％的費用，從中獲利超過600萬美元（約1.8億元新台幣），而遭到FBI鎖定。經美方追查，林睿庠曾在多年前將暗網的架構圖以電子郵件寄給自己，因此確定林睿庠便是主嫌。

2023年林睿庠原在聖露西亞擔任外交替代役，負責數位科技培訓計劃，2024年5月間他赴新加坡申請研究所，經美國甘迺迪機場轉機遭FBI逮捕。

林男落網後，美方立刻與台北地檢署聯手，追查林男金流；檢方懷疑，林男為了分擔風險，陸續將資產轉匯到外幣帳戶以及施姓母親、弟弟的帳戶。因此檢方於去年6月間搜索其位在天母的豪宅及銀行帳戶，並約談林母後，林母遭列為洗錢罪被告，並查扣豪宅和帳戶內等上億元資產。

林睿庠於美國時間3日遭紐約曼哈頓聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）判處30年有期徒刑，克雷頓表示，林睿庠是全球最猖獗的毒品販運者之一，利用網路在世界各地販售高達1.05億美元的毒品；克雷頓表示，此次的判決便是向所有販毒者宣告，「我們要傳達的訊息很簡單，網路、去中心化、區塊鏈，任何科技，都不是經營毒品販售事業的通行證」。

