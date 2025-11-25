台大學霸林睿庠涉架暗網販毒在美被捕 北檢通緝40年

台大資管系畢業的學霸林睿庠涉嫌架設暗網，提供毒販當犯案平台，2年內分潤超過5.3億台幣，過境美國時遭到逮捕。北檢分案調查，發現林睿庠在台灣房產加上存款超過2億，已經進行查扣，並發布長達40年的通緝。

林睿庠又稱作「法老」，是台大資管系畢業的外交替代役男，曾經獲得國際數學賽事銅牌，19歲就手寫規劃出暗網流程圖，24歲被發現架設的暗網有大量毒品交易，提供藥頭販毒、洗錢，2年內他就分潤1700多萬美金，台幣大約5.3億，日前在過境美國時被逮捕。

林睿庠與美國檢方達成認罪協商，承認販毒、洗錢等4項罪名，但又主張自己擁有「外交豁免權」試圖脫身，要求撤銷起訴。

台北地檢署展開追查，查扣位於北市天母的千萬豪宅，還有林睿庠帳戶內1億2千多萬的存款，並將林睿庠媽媽列洗錢共犯，於今年6月對林睿庠發布通緝，通緝時效長達40年。

根據調查局外逃通緝犯查詢系統資訊，林睿庠涉嫌透過虛擬貨幣轉入多個電子錢包，再兌換進入外幣金融帳戶，存入金額價值達台幣1億2158萬。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※未經判決確定者，應推定為無罪

