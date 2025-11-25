台大學霸林睿庠一手打造「毒品暗網帝國」 1.2億在台資產都被扣...北檢下達40年通緝令

台大學霸林睿庠利用資訊專才打造毒品暗網平台，卻在美國狼狽落網，北檢將他列入通緝名單。翻攝自X

台大學霸林睿庠經營毒品暗網，去年5月在聖露西亞擔任外交替代役期間，過境美國時被逮捕，目前在押中等候判決，因販毒屬萬國公罪，台北地檢署已對林睿庠發布通緝，時效長達40年，並查扣他在台購買的房產與上億存款，目前林的照片被列在調查局網站外逃通緝犯名單中。

台大資管系畢業生林睿庠曾獲得事恩獎學金，並代表台灣參加亞洲國際奧林匹克數學公開賽，但在去年遭到美國警方逮捕，因為他在2020年，年僅19歲時一手打造出毒品交易平台「Incognito Market」，讓毒販們使用加密貨幣交易毒品，還從中洗錢，平台交易毒品量超過美金1億元（約台幣29.9億元），林睿庠則抽成5％大賺佣金。

然而，林睿庠早在2021年就被美國聯邦調查局(FBI)盯上，FBI掌握其行蹤後，於2024年5月趁林睿庠過境紐約甘迺迪機場時出手抓人，查扣相關電磁紀錄，並追蹤販毒金流，之後林睿庠與美國檢方達成認罪協商，承認自己有販毒、洗錢等4項罪名，但主張自己有「外交豁免權」，要求檢方撤銷起訴，案件仍由美國法院審理中。

而因販毒屬萬國公罪，北檢2025年6月27日依違反毒品罪發布通緝，通緝時效長達40年，檢方掌握，林睿庠涉嫌將販毒所得以虛擬貨幣轉入多個加密貨幣錢包，兌換成其他貨幣存入中國信託安和分行外幣帳戶，2022年3月28日至2024年5月21日，2年多時間存入新台幣1億2158萬5368元。檢察官約談，已查扣林睿庠名下位於天母的房產及相關存款。



