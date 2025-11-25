台大學霸架暗網販毒 北檢通緝40年.扣豪宅及上億存款

台北市 / 綜合報導

台大資管系的高材生林睿庠，因架設暗網販賣各式毒品，2025年5月在美國甘迺迪機場轉機，遭FBI逮捕。林睿庠被查出靠暗網，不法獲利相當驚人，不僅上億財產陸續轉母親及弟弟帳戶，還買了一棟位於天母的六千萬豪宅。因毒品罪屬「萬國公罪」，台北地檢署也在6月27日，對林睿庠發布通緝，時效長達40年。

用一口流利英文，說明保護區塊鏈網路方法，台大高材生林睿庠，不僅是學霸，還是同學眼中的科技天才，2024年以資訊專長獲選外交替代役，分發到聖露西亞，看起來陽光開朗，沒想到卻架設暗網販賣毒品，在美國落網時震驚國際，台北地檢署也在6月27日，以違反毒品危害防制條例，發佈通緝時效長達40年。

台北地檢署襄閱主任檢察官高一書說：「本署檢察官偵辦林姓被告，涉嫌違反毒品危害防制條例案件，因被告逃匿，檢察官於今年6月依法發布通緝。」環境清幽，位在天母的高檔地段，林睿庠一手打造暗網販毒帝國，不法獲利可觀，短短一年多，以虛擬貨幣轉入多個加密貨幣的錢包，大約1.2億台幣，陸續轉匯到媽媽及弟弟的帳戶，連同這間6千萬的天母豪宅，全被北檢查扣。

律師黃柏榮說：「台灣人在境外運輸或販賣毒品的話因為屬於重罪，適用我國刑法，因此被遣返回台的部分可能一下飛機的情況下，檢警就會將人帶走來進行偵審，那如果在美國判決確定後有入監服刑，回來台灣雖然仍然要受這個偵審的過程，那後面相關的刑期是可以進行折抵的。」萬國公罪包含毒品、海盜、加重詐欺，嚴重違害國際社會秩序，不論犯罪地點跟犯罪人國籍，皆適用刑法的犯罪行為，因此北檢發布通緝，雖然美方的判決尚未出爐，但林睿庠可能面臨終身監禁的處分，自毀前程。

