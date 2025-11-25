台大學霸涉「暗網販毒洗錢」在美被捕 北檢通緝40年、扣押房產上億存款

曾獲得奧林匹亞數學競賽獎牌、台大資管系畢業的學霸林睿庠，2023年以資訊專長獲選在友邦聖露西亞擔任外交替代役，卻涉嫌在暗網販賣毒品和洗錢，遭美國聯邦調查局（FBI）鎖定，去年5月間在林睿庠過境美國時逮捕、關押，等候判決。因販毒屬於「萬國公罪」，台北地檢署已分案調查林睿庠洗錢管道，查扣在林睿庠台灣的房產及銀行帳戶資金。調查局最近公布外逃通緝犯資料，北檢已對林睿庠發布通緝，時效長達40年。

調查局最近公布外逃通緝犯資料，北檢已對男子林睿庠發布通緝。（圖取自調查局網站）

根據外交部資料，24歲林睿庠於2023年間以資訊專長申請國合會外交替代役，經審查合格後，於同年11月3日派至駐聖露西亞技術團服勤。林睿庠在聖露西亞服勤期間言行正常，也充分配合技術團工作。外交部表示，林睿庠原本預計2024年7月4日退役，退役前依相關規定請假並經外交部核准，於去年5月18日離開聖露西亞，預計經紐約轉往新加坡，同年5月19日過境紐約甘迺迪機場時，遭美國方面扣押逮捕。

法新社去年報導，林睿庠又稱「法老王」（Pharoah），涉嫌透過暗網網站，販售價值數千萬美元的非法藥物。透過暗網網站向賣家收取每筆交易額的5%費用，為林睿庠賺到數百萬美元利潤，全案已進入美國司法調查程序。

林睿庠在美接受審訊期間，與美國檢方達成認罪協商，坦承販毒、洗錢等4項罪名，不過林睿庠主張擁有「外交豁免權」，要求撤銷起訴，目前案件正在審理。

台灣方面在獲報後，由台北地檢署根據情資追查，發現林睿庠將不法所得，透過虛擬貨幣轉進加密錢包，部分金錢存入帳戶及購買房產，約價值新台幣1億多元，目前已被檢方查扣。

台北地檢署於去年6月間分案調查林睿庠的洗錢管道，懷疑林睿庠將資產陸續轉匯到外幣帳戶及母親等家人的帳戶。檢察官約談林母後，查扣林睿庠在台的天母豪宅及銀行帳戶等逾億元資產。

調查局最近在外逃通緝犯查詢系統公布林睿庠的通緝資料，提到北檢已於今年6月27日依毒品危害防制條例對林睿庠發布通緝。由於林睿庠涉犯死刑、無期徒刑、10年以上重罪，依刑法規定，追訴時效通緝時效長達40年。

根據調查局公布的資料，林睿庠的毒品犯罪所得，先由平台透過虛擬貨幣的方式轉入多個加密貨幣錢包地址，之後再兌換並存入林睿庠銀行帳戶的外幣帳戶，自2022年3月28日至2024年5月21日，總計存入金額達373萬7095美元，折合約新台幣1億2158萬5368元。

