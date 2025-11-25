台大學霸涉「暗網販毒洗錢」！北檢發布通緝40年、扣押上億元存款+房產

記者林盈君／台北報導

台大資管系畢業的學霸林睿庠，於去年間，以資訊專長獲選為外交替代役，未料卻在過境美國時，因過去涉嫌在暗網上「販毒、洗錢」被美方逮捕，目前被持續關押，等候判決。由於販毒屬於「萬國公罪」，對此，北檢也已針對林睿庠發布通緝，並扣押其在台上億存款與房產，通緝時效長達40年，調查局已公布林睿庠照片，於在外逃通緝名單中。

台大資管系畢業的學霸林睿庠，因涉販毒與洗錢遭美方逮捕，台灣檢方扣押其房產與存款。（圖／翻攝自國發會臉書）

據了解，林睿庠畢業於台灣大學資管系，還曾獲得奧林匹亞數學競賽銅牌，他原本在友邦聖露西亞擔任外交替代役，卻將天賦用於販毒與洗錢。根據美國聯邦調查局（FBI）調查，林睿庠涉嫌於2021到2023年間，於暗網架設平台，提供藥頭販售海洛因、安非他命等毒品，林睿庠則藉機抽成分潤約1771.8萬美金（約合台幣5.3億元）。

2024年5月間，林睿庠過境紐約甘迺迪機場時，遭美國方面扣押逮捕，之後林睿庠與美國檢方達成認罪協商，坦承販毒、洗錢等4項罪名，不過林睿庠主張自己擁有「外交豁免權」，要求撤銷起訴，目前案件正在審理中。而台灣方面獲報後，台北地檢署根據情資追查，發現林睿庠將不法所得，透過虛擬貨幣轉進加密錢包，部分金錢存入帳戶及購買房產，約價值1億多元，目前已被檢方查扣。

