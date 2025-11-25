台大學霸淪暗網毒梟 北檢發布通緝40年 扣逾2億資產

台大資管系畢業的林睿庠被控經營暗網毒品平台，北檢依公共危險及洗錢等重罪對他發布40年通緝。(圖／翻攝自國發會臉書)





台大資管系畢業、曾獲奧林匹亞數學競賽銅牌的林睿庠，遭指控在暗網架設大型毒品交易平台「Incognito Market」賺取暴利，去年過境美國時被美國聯邦調查局（FBI）逮捕，至今仍被關押候判。由於販毒屬「萬國公罪」，台北地檢署已對他發布通緝，通緝時效長達40年，並查扣他在台灣的豪宅、銀行存款與虛擬貨幣等資產，總額逾新台幣2億元。

檢調指出，林睿庠原本以資訊專長獲選外交替代役，派駐友邦聖露西亞，負責數位科技培訓等非機密庶務工作，卻被美方查出早在2021年起便利用暗網經營「Incognito Market（隱身市場）」，讓藥頭上架販售可卡因、海洛因、安非他命等毒品，再以比特幣、門羅幣等加密貨幣交易，平台規模一度被認為是全球最大暗網毒品市場之一。

美國司法部指控，Incognito Market在近四年期間促成逾1億美元毒品交易，林睿庠以代號「Pharoah」抽成分潤約1771.8萬美金（約新台幣5.3億元）。美方早在2021年即展開長期追查，2024年5月趁他過境紐約甘迺迪機場時收網逮人，並扣得大量電磁紀錄與金流證據。林睿庠其後在2024年12月已向美國法院認罪，承認涉及販毒與洗錢等4項罪名，但隨後又主張自己具「外交豁免權」，要求撤銷起訴。案件目前仍由美方審理並待後續量刑結果。

北檢透過台美司法互助蒐證後，追查到部分不法所得回流台灣。檢方指出，林睿庠將獲利先透過虛擬貨幣轉入加密錢包，再兌換成外幣存入銀行帳戶，並在台北天母購置高價住宅等資產。檢方已對相關房產、存款及虛幣進行扣押，並將其母親列為洗錢共犯方向偵辦。

