台大學霸淪暗網毒梟 美國落網「再遭北檢通緝40年」！1.2億資產全扣押

林睿庠（右圖）經營的Incognito Market暗網毒品市場介面（左圖）。翻攝自FBI起訴書、美國司法部網站



台大資訊管理系畢業、曾獲奧林匹亞數學競賽銅牌的27歲林睿庠，被美國司法機關指控是國際暗網毒品平台「Incognito Market（隱身市場）」主嫌。他2024年5月過境美國紐約甘迺迪機場時遭FBI逮捕，目前仍被羈押候審中。由於毒品屬「萬國公罪」，台北地檢署已在今年6月發布通緝，通緝時效長達40年，同時查扣林睿庠在台的不法資產逾新台幣1.2億元。

據美方調查，林睿庠自2021年8月至2023年2月間，疑以「法老王（Pharaoh）」化名架設暗網毒品交易平台「Incognito Market」，供上千名毒梟販售海洛因、可卡因、安非他命、LSD等毒品。平台設計圖文並茂、完全商業化，短短兩年吸引超過20萬使用者；而他則從每筆交易中抽成，分潤金額高達1771.8萬美元（約新台幣5.3億元），形成規模驚人的跨國毒品黑市。

廣告 廣告

FBI早在2021年鎖定林睿庠，掌握他曾將暗網架構寄給自己的關鍵電子郵件，並在2024年5月，趁著他原在加勒比海友邦聖露西亞擔任外交替代役，準備轉往新加坡申請研究所，途經美國時逮捕。林睿庠落網後，與美國檢方進行認罪協商，承認販毒、洗錢等4項罪名，但又主張享有「外交豁免權」，要求撤銷起訴，案件目前仍在美國法院審理。

台北地檢署與調查局透過台美司法互助調閱金流，發現林睿庠將不法獲利導入多個虛擬貨幣錢包，再分批兌換為法幣，自2022年3月到2024年5月共匯入373萬7095美元（折合新台幣1億2158萬5368元）至其中國信託安和分行外幣帳戶。檢方約談林母後，確認金流異常，已查扣林睿庠名下的天母豪宅及多筆存款。

由於林睿庠涉犯毒品危害防制條例中最重可達死刑、無期徒刑或10年以上重罪，北檢於2025年6月發布通緝，通緝時效長達40年；若林睿庠未來在美國服刑期滿，我國仍可追訴其販毒犯行。

更多太報報導

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝