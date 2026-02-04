台大學霸淪暗網毒販 師長求情也沒用！林睿庠遭美法院重判30年

林睿庠曾到我國駐聖露西亞大使館向當地警方授課。財團法人國際合作發展基金會提供



台大資管系學霸林睿庠，因為在暗網地下毒品市場販售超過1噸的毒品，2024年5月服外交替代役男期間，過境美國紐約甘迺迪機場，竟直接被美國聯邦調查局（FBI）逮捕，這才讓台大學霸淪為暗網毒梟案件曝光。紐約聯邦法院3日以分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名加重判處30年徒刑，出獄後還須監管5年及沒收上億美元資產。據悉，台大師長也發函給美國聯邦法院，替林睿庠求情，法官則稱這是職業生涯中最嚴重的毒品犯罪。

《中央社》報導，紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）3日發布新聞稿，2024年5月在紐約逮捕的台灣籍男子林睿庠經營暗網銷售毒品，判處30年徒刑。

林睿庠被查出，2024年3月暗網商店關閉前，於地下毒品市場販售超過1噸的毒品，並在2024年12月16日於聯邦法官麥馬洪（Colleen McMahon）的庭上認罪，麥馬洪認為需加重量刑。

根據外交部先前資料，林睿庠當時以資訊專長申請國合會外交替代役，審查合格後派至駐聖露西亞技術團服勤，原定2024年7月退役。台北地檢署也分案調查洗錢管道，已查扣台灣房產及銀行帳戶。

克萊頓痛批，林睿庠是世界上產量最高、危害最大的毒品販子之一，他的罪行帶來了災難性的後果。他必須對至少一名死者負責，他也加劇了鴉片類藥物危機，並給超過47萬名毒品使用者及其家庭帶來痛苦。今日的判決向所有販毒者發出警告：「你無法躲在網路暗處。我們傳達的大方向很簡單：網路、『去中心化』、『區塊鏈』——任何技術都不是經營販毒業務的許可證。」麥馬洪也指出，這是她27年多的法官生涯中，看過最嚴重的毒品犯罪。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

